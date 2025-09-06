https://ria.ru/20250906/demografiya-2040184087.html
Эксперт назвал условие для решения демографической ситуации в России
Эксперт назвал условие для решения демографической ситуации в России - РИА Новости, 06.09.2025
Эксперт назвал условие для решения демографической ситуации в России
Демографическая ситуация в России может решиться, если в каждой семье будет рождаться по три ребенка, рассказал РИА Новости на ВЭФ-2025 председатель... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T15:46:00+03:00
2025-09-06T15:46:00+03:00
2025-09-06T15:46:00+03:00
общество
россия
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150831/65/1508316578_0:533:5332:3532_1920x0_80_0_0_f27995726509f18d5ae46216006c687b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Демографическая ситуация в России может решиться, если в каждой семье будет рождаться по три ребенка, рассказал РИА Новости на ВЭФ-2025 председатель Наблюдательного совета платформы "Неравнодушный человек", председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов. "Поможет, 2,1 ребенка на каждую девушку должен рождаться в России для того, чтобы было воспроизводство только на россиян. Так что три - конечно, и это серьезно", - сказал Абрамов, отвечая на вопрос о том, поможет ли рождение троих детей в каждой российской семье изменить демографическую ситуацию. Однако, по словам эксперта, добиться такой рождаемости будет непросто. "Поверьте, очень много ограничений, вы абсолютно правы: здоровье, материальное благополучие, экология, факторы разные в жизни бывают", - добавил он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250805/germanija-2033455624.html
https://ria.ru/20250904/naselenie-2039626026.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150831/65/1508316578_0:33:5332:4032_1920x0_80_0_0_e0cacca685810667dabe3722006ccf20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Общество, Россия, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Эксперт назвал условие для решения демографической ситуации в России
Абрамов: для повышения демографии в каждой семье должно рождаться по три ребенка