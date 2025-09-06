Эксперт назвал условие для решения демографической ситуации в России

https://ria.ru/20250906/demografiya-2040184087.html

Демографическая ситуация в России может решиться, если в каждой семье будет рождаться по три ребенка, рассказал РИА Новости на ВЭФ-2025 председатель... РИА Новости, 06.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Демографическая ситуация в России может решиться, если в каждой семье будет рождаться по три ребенка, рассказал РИА Новости на ВЭФ-2025 председатель Наблюдательного совета платформы "Неравнодушный человек", председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов. "Поможет, 2,1 ребенка на каждую девушку должен рождаться в России для того, чтобы было воспроизводство только на россиян. Так что три - конечно, и это серьезно", - сказал Абрамов, отвечая на вопрос о том, поможет ли рождение троих детей в каждой российской семье изменить демографическую ситуацию. Однако, по словам эксперта, добиться такой рождаемости будет непросто. "Поверьте, очень много ограничений, вы абсолютно правы: здоровье, материальное благополучие, экология, факторы разные в жизни бывают", - добавил он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

