Трамп рассматривает возможность ударов по Венесуэле, утверждает CNN
02:36 06.09.2025 (обновлено: 02:46 06.09.2025)
Трамп рассматривает возможность ударов по Венесуэле, утверждает CNN
Трамп рассматривает возможность ударов по Венесуэле, утверждает CNN
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы с целью ослабления власти президента республики Николаса Мадуро,... РИА Новости, 06.09.2025
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы с целью ослабления власти президента республики Николаса Мадуро, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники."По словам многочисленных источников, осведомленных о планах администрации, президент Дональд Трамп рассматривает множество вариантов нанесения военных ударов по наркокартелям, действующим в Венесуэле, включая потенциальное поражение целей внутри страны в рамках более широкой стратегии, направленной на ослабление лидера Николаса Мадуро", - говорится в сообщении телеканала.Источники CNN при этом отмечают, что финального решения принято еще не было, но не исключают вероятность ударов по территории Венесуэлы в будущем, с прицелом на то, что Мадуро придется покинуть пост."Предпочтительный курс действий для Мадуро - уйти самостоятельно, предугадать будущее. А затем, я думаю, посыл будет таким: "Вы хотите легкий или сложный путь?" - сказал телеканалу один из источников
в мире, венесуэла, сша, николас мадуро, дональд трамп
В мире, Венесуэла, США, Николас Мадуро, Дональд Трамп
Трамп рассматривает возможность ударов по Венесуэле, утверждает CNN

CNN: Трамп рассматривает возможность ударов по Венесуэле

ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы с целью ослабления власти президента республики Николаса Мадуро, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
"По словам многочисленных источников, осведомленных о планах администрации, президент Дональд Трамп рассматривает множество вариантов нанесения военных ударов по наркокартелям, действующим в Венесуэле, включая потенциальное поражение целей внутри страны в рамках более широкой стратегии, направленной на ослабление лидера Николаса Мадуро", - говорится в сообщении телеканала.
Источники CNN при этом отмечают, что финального решения принято еще не было, но не исключают вероятность ударов по территории Венесуэлы в будущем, с прицелом на то, что Мадуро придется покинуть пост.
"Предпочтительный курс действий для Мадуро - уйти самостоятельно, предугадать будущее. А затем, я думаю, посыл будет таким: "Вы хотите легкий или сложный путь?" - сказал телеканалу один из источников
В мире, Венесуэла, США, Николас Мадуро, Дональд Трамп
 
 
