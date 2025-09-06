https://ria.ru/20250906/cnn-2040125154.html

Трамп рассматривает возможность ударов по Венесуэле, утверждает CNN

Трамп рассматривает возможность ударов по Венесуэле, утверждает CNN - РИА Новости, 06.09.2025

Трамп рассматривает возможность ударов по Венесуэле, утверждает CNN

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы с целью ослабления власти президента республики Николаса Мадуро,... РИА Новости, 06.09.2025

ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы с целью ослабления власти президента республики Николаса Мадуро, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники."По словам многочисленных источников, осведомленных о планах администрации, президент Дональд Трамп рассматривает множество вариантов нанесения военных ударов по наркокартелям, действующим в Венесуэле, включая потенциальное поражение целей внутри страны в рамках более широкой стратегии, направленной на ослабление лидера Николаса Мадуро", - говорится в сообщении телеканала.Источники CNN при этом отмечают, что финального решения принято еще не было, но не исключают вероятность ударов по территории Венесуэлы в будущем, с прицелом на то, что Мадуро придется покинуть пост."Предпочтительный курс действий для Мадуро - уйти самостоятельно, предугадать будущее. А затем, я думаю, посыл будет таким: "Вы хотите легкий или сложный путь?" - сказал телеканалу один из источников

