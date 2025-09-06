https://ria.ru/20250906/chukotka-2040125589.html

Назван регион с самой высокой заболеваемостью ВИЧ в 2024 году

Назван регион с самой высокой заболеваемостью ВИЧ в 2024 году - РИА Новости, 06.09.2025

Назван регион с самой высокой заболеваемостью ВИЧ в 2024 году

Первое место по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в рейтинге среди российских регионов в 2024 году занял Чукотский автономный округ, следует из данных Минздрава... РИА Новости, 06.09.2025

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Первое место по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в рейтинге среди российских регионов в 2024 году занял Чукотский автономный округ, следует из данных Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости.На Чукотке, согласно данным, численность людей с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции составила 79,1 на 100 тысяч населения. Значение показателя в Иркутской области по итогам прошлого года было 75,7, а в Самарской области — 73,7. На четвертом и пятом местах рейтинга соответственно находятся Алтайский край (71,1) и Кемеровская область (69). Самая низкая заболеваемость в Чечне (4,9), Ингушетии (8,2) и в Москве (11,3).

