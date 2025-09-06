https://ria.ru/20250906/chislo-2040177015.html

Число погибших от голода в секторе Газа достигло 382 человек

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Общее число погибших от голода на фоне блокады сектора Газа с октября 2023 года возросло до 382, включая 135 детей, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава в субботу. "Минздрав сектора Газа за последние 24 часа зарегистрировал шесть случаев гибели людей от голода и недоедания, включая одного ребенка. Тем самым общее число погибших от голода возросло до 382, включая 135 детей", - говорится в заявлении ведомства. По данным властей сектора, только в августе от голода погибли 185 человек, это самый высокий показатель за месяц с момента ужесточения блокады в марте этого года. От недоедания сейчас страдают 43 тысячи детей в возрасте до пяти лет, а также более 55 тысяч беременных и кормящих женщин. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 22 августа впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском полуэксклаве. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, классифицируемым как пятая фаза по классификации продовольственной безопасности (IPC). По данным администрации Газы, Израиль после частичного возобновления поставок гумпомощи палестинцам с 27 июля по 30 августа разрешил въехать в сектор 3188 грузовикам, что покрывает не более 15% потребностей населения в помощи. При этом Израиль препятствует ввозу в сектор Газа сотен наименований пищевой продукции, включая важнейшие продукты питания, такие как красное мясо, рыба, яйца, фрукты и овощи, отдельные виды молочной продукции и пищевые добавки. Основная часть грузовиков подвергается разграблению при попустительстве израильских военных, утверждают местные власти. По их оценкам, для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии, предметах первой необходимости, топливе и медикаментах следует ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гуманитарной помощью. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых – мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта. В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов.

