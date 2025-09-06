https://ria.ru/20250906/bundesver-2040123930.html

Бундесвер не готов к размещению войск НАТО на Украине, заявил лидер ХСС

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер признал, что бундесвер не готов к участию в потенциальном развертывании военных НАТО на территории Украины. "Я практически не могу себе представить, чтобы войска НАТО разместились там (на Украине - ред.)... Бундесвер к этому не готов", - заявил Зёдер в интервью Rheinische Post. По его словам, людей и средств для этих целей не хватит. "Россия ни в коем случае не приняла бы это. Потому что это было бы первым шагом вступления Украины в НАТО", - добавил немецкий политик. Ранее газета Washington Post сообщала, что европейское видение гарантий безопасности для Украины подразумевает размещение демонстративных войск вдали от фронта и тренировку военных ВСУ. Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.

