Посол Бразилии в России заявил о важности культурной дипломатии

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Бразилия придает большое значение культурной дипломатии и намерена расширять культурные связи с Россией, заявил посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос. В субботу на новой сцене Большого театра в Москве прошел гала-концерт, посвященный 25-летию открытия школы балета Большого театра в Бразилии. "Культурная дипломатия играет ключевую роль в повышении осведомленности о культуре и истории народов. Что касается Бразилии и России, открытие школы балета Большого театра было поворотным моментом, потому что это единственная в своем роде школа за пределами России, она сыграла большую роль в продвижении русской культуры в Бразилии. И, наоборот, знакомит россиян с культурой Бразилии, ведь бразильские выпускники школы поступают в труппы театров в России. Такое взаимодействие помогает строить мосты между нашими странами. И мы намерены расширять культурное взаимодействие с Россией", - сказал посол на гала-концерте по случаю Дня независимости Бразилии и 25-летия школы балета в Бразилии. Школа балета Большого театра в Бразилии была открыта в 2000 году в городе Жоинвиль, штат Санта-Катарина. Это единственная зарубежная школа Большого театра России, которая выпускает профессиональных артистов балета, которые выступают на сценах Бразилии и за рубежом. В учебное заведение принимают студентов из разных штатов Бразилии и других стран, учащиеся получают 100% стипендии и льготы.

