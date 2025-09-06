https://ria.ru/20250906/bpla-2040173166.html
ВСУ при помощи БПЛА ударили по мирному населению в ЛНР
2025-09-06T13:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
ЛУГАНСК, 6 сен - РИА Новости. Украинские войска атаковали в пятницу FPV-дроном гражданский автомобиль с пенсионером за рулем в селе Первомайск Сватовского района ЛНР, он получил ранения и был госпитализирован, также ВСУ нанесли удар по гражданской хозяйственной постройке в селе Трудовое Новоайдарского района, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Украинские силовики продолжают уничтожение мирного населения республики и гражданской инфраструктуры с помощью беспилотных летательных аппаратов. Так, накануне днем в 14.40 (время совпадает с мск - ред.) в селе Первомайск Сватовского района нанесен удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю ВАЗ-2115. В результате удара множественные осколочные ранения получил местный житель 1955 года рождения, он госпитализирован. Транспортное средство в результате удара уничтожено", - сказал собеседник агентства. Вечером того же дня, как сообщают силовики, в 23.19 БПЛА самолетного типа нанес удар по хозяйственной постройке в селе Трудовое Новоайдарского района. Силовики уточнили, что в результате удара по постройке жертв и пострадавших нет, но само строение было полностью уничтожено возникшим после атаки пожаром.
