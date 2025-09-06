Рейтинг@Mail.ru
ВСУ при помощи БПЛА ударили по мирному населению в ЛНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:40 06.09.2025
ВСУ при помощи БПЛА ударили по мирному населению в ЛНР
ВСУ при помощи БПЛА ударили по мирному населению в ЛНР - РИА Новости, 06.09.2025
ВСУ при помощи БПЛА ударили по мирному населению в ЛНР
Украинские войска атаковали в пятницу FPV-дроном гражданский автомобиль с пенсионером за рулем в селе Первомайск Сватовского района ЛНР, он получил ранения и... РИА Новости, 06.09.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
ЛУГАНСК, 6 сен - РИА Новости. Украинские войска атаковали в пятницу FPV-дроном гражданский автомобиль с пенсионером за рулем в селе Первомайск Сватовского района ЛНР, он получил ранения и был госпитализирован, также ВСУ нанесли удар по гражданской хозяйственной постройке в селе Трудовое Новоайдарского района, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Украинские силовики продолжают уничтожение мирного населения республики и гражданской инфраструктуры с помощью беспилотных летательных аппаратов. Так, накануне днем в 14.40 (время совпадает с мск - ред.) в селе Первомайск Сватовского района нанесен удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю ВАЗ-2115. В результате удара множественные осколочные ранения получил местный житель 1955 года рождения, он госпитализирован. Транспортное средство в результате удара уничтожено", - сказал собеседник агентства. Вечером того же дня, как сообщают силовики, в 23.19 БПЛА самолетного типа нанес удар по хозяйственной постройке в селе Трудовое Новоайдарского района. Силовики уточнили, что в результате удара по постройке жертв и пострадавших нет, но само строение было полностью уничтожено возникшим после атаки пожаром.
происшествия, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ при помощи БПЛА ударили по мирному населению в ЛНР

В ЛНР пожилой мужчина получил ранения при атаке БПЛА по автомобилю

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 6 сен - РИА Новости. Украинские войска атаковали в пятницу FPV-дроном гражданский автомобиль с пенсионером за рулем в селе Первомайск Сватовского района ЛНР, он получил ранения и был госпитализирован, также ВСУ нанесли удар по гражданской хозяйственной постройке в селе Трудовое Новоайдарского района, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинские силовики продолжают уничтожение мирного населения республики и гражданской инфраструктуры с помощью беспилотных летательных аппаратов. Так, накануне днем в 14.40 (время совпадает с мск - ред.) в селе Первомайск Сватовского района нанесен удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю ВАЗ-2115. В результате удара множественные осколочные ранения получил местный житель 1955 года рождения, он госпитализирован. Транспортное средство в результате удара уничтожено", - сказал собеседник агентства.
Вечером того же дня, как сообщают силовики, в 23.19 БПЛА самолетного типа нанес удар по хозяйственной постройке в селе Трудовое Новоайдарского района.
Силовики уточнили, что в результате удара по постройке жертв и пострадавших нет, но само строение было полностью уничтожено возникшим после атаки пожаром.
В Горловке два водителя пострадали при атаке БПЛА ВСУ
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
 
 
