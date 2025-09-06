Беспилотник атаковал служебный автобус в Белгородской области

https://ria.ru/20250906/bpla-2040160393.html
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Украинский дрон атаковал служебный автобус в Белгородской области, погиб водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."На участке автодороги Казинка — Посохово Валуйского округа беспилотник атаковал служебный автобус. От полученных ранений водитель скончался на месте. Выражаю самые искренние слова соболезнования всем родным и близким погибшего", — написал он.Один из пассажиров, сидевший рядом с водителем, получил осколочные ранения спины, лица и руки. Бригада скорой везет его в Валуйскую ЦРБ. Еще один находившийся в автобусе человек не пострадал.Транспортное средство сгорело, добавил Гладков.С августа прошлого года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
