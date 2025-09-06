Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник атаковал служебный автобус в Белгородской области
11:06 06.09.2025 (обновлено: 11:35 06.09.2025)
Беспилотник атаковал служебный автобус в Белгородской области
Украинский дрон атаковал служебный автобус в Белгородской области, погиб водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Украинский дрон атаковал служебный автобус в Белгородской области, погиб водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."На участке автодороги Казинка — Посохово Валуйского округа беспилотник атаковал служебный автобус. От полученных ранений водитель скончался на месте. Выражаю самые искренние слова соболезнования всем родным и близким погибшего", — написал он.Один из пассажиров, сидевший рядом с водителем, получил осколочные ранения спины, лица и руки. Бригада скорой везет его в Валуйскую ЦРБ. Еще один находившийся в автобусе человек не пострадал.Транспортное средство сгорело, добавил Гладков.С августа прошлого года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Украинский дрон атаковал служебный автобус в Белгородской области, погиб водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"На участке автодороги Казинка — Посохово Валуйского округа беспилотник атаковал служебный автобус. От полученных ранений водитель скончался на месте. Выражаю самые искренние слова соболезнования всем родным и близким погибшего", — написал он.
Один из пассажиров, сидевший рядом с водителем, получил осколочные ранения спины, лица и руки. Бригада скорой везет его в Валуйскую ЦРБ. Еще один находившийся в автобусе человек не пострадал.
Транспортное средство сгорело, добавил Гладков.
С августа прошлого года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
