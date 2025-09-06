https://ria.ru/20250906/bpla-2040138148.html

ПВО сбила за ночь 34 украинских беспилотника

ПВО сбила за ночь 34 украинских беспилотника

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 34 украинских беспилотника над пятью российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны."В период с 23:00 мск 5 сентября текущего года до 7:00 мск 6 сентября текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.Российские бойцы сбили:В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

