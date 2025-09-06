ПВО сбила за ночь 34 украинских беспилотника

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:25 06.09.2025 (обновлено: 08:11 06.09.2025)
Силы ПВО за ночь сбили 34 украинских беспилотника над пятью российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.09.2025
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 34 украинских беспилотника над пятью российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны."В период с 23:00 мск 5 сентября текущего года до 7:00 мск 6 сентября текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.Российские бойцы сбили:В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
безопасность, брянская область, смоленская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, черное море, белгородская область, калужская область, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Смоленская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Черное море, Белгородская область, Калужская область, Краснодарский край

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук"
Зенитный ракетный комплекс "Бук". Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 34 украинских беспилотника над пятью российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны.
"В период с 23:00 мск 5 сентября текущего года до 7:00 мск 6 сентября текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Российские военные уничтожили украинский пункт управления дронами в ДНР
Вчера, 12:02
Российские бойцы сбили:
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьСмоленская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныЧерное мореБелгородская областьКалужская областьКраснодарский край
 
 
