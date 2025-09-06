https://ria.ru/20250906/bloger-2040184428.html

BadComedian оказался в базе "Миротворца"

BadComedian оказался в базе "Миротворца" - РИА Новости, 06.09.2025

BadComedian оказался в базе "Миротворца"

Российский блогер Евгений Баженов, больше известный под псевдонимом BadComedian, числится в базе данных скандально известного украинского сайта "Миротворец",... РИА Новости, 06.09.2025

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российский блогер Евгений Баженов, больше известный под псевдонимом BadComedian, числится в базе данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", свидетельствуют данные ресурса. Согласно данным сайта, в базу Баженов внесен за "манипулирование общественно значимой информацией, распространение нарративов кремлевской пропаганды и участии в актах гуманитарной агрессии против Украины". Данные блогера внесены на сайт в конце сентября 2022 года. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

