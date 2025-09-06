Лидер британской партии подтвердил желание депортировать афганских беженцев
Лидер Reform UK Фараж пообещал депортировать беженцев в случае прихода к власти
БИРМИНГЕМ, 6 сен – РИА Новости. Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж подтвердил, что в случае прихода к власти не сделает исключения для афганских беженцев при реализации плана массовой депортации.
В августе партия обнародовала план массовой депортации порядка 600 тысяч беженцев в случае прихода к власти после следующих выборов. Позже представитель нынешних афганских властей поддержал инициативу и заявил, что правящее в стране движение Талибан готово помогать и примет всех афганцев, сбежавших в Британию.
В ходе ежегодного съезда партии, который проходит в Бирмингеме, Фараж подтвердил намерение депортировать афганцев, в том числе женщин.
"Да... Те, кто пересекает Ла Манш, будут задержаны и депортированы, мужчины и женщины", - заявил Фараж в интервью телеканалу Sky на полях съезда в ответ на вопрос о том, будет ли он депортировать афганцев.
При этом в ответ на вопрос, будут ли депортированы и дети, политик ответил, что "об этом нужно подумать".
Съезд проходит на фоне стремительного роста рейтингов партии. Февральский опрос компании YouGov показал, что Reform UK впервые обогнала правящую лейбористскую партию в рейтинге одобрения. На данный момент Reform обгоняет в рейтингах традиционные партии на порядка 10 процентных пунктов.