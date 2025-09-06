https://ria.ru/20250906/bezhentsy-2040189651.html

Лидер британской партии подтвердил желание депортировать афганских беженцев

БИРМИНГЕМ, 6 сен – РИА Новости. Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж подтвердил, что в случае прихода к власти не сделает исключения для афганских беженцев при реализации плана массовой депортации. В августе партия обнародовала план массовой депортации порядка 600 тысяч беженцев в случае прихода к власти после следующих выборов. Позже представитель нынешних афганских властей поддержал инициативу и заявил, что правящее в стране движение Талибан готово помогать и примет всех афганцев, сбежавших в Британию. В ходе ежегодного съезда партии, который проходит в Бирмингеме, Фараж подтвердил намерение депортировать афганцев, в том числе женщин. "Да... Те, кто пересекает Ла Манш, будут задержаны и депортированы, мужчины и женщины", - заявил Фараж в интервью телеканалу Sky на полях съезда в ответ на вопрос о том, будет ли он депортировать афганцев. При этом в ответ на вопрос, будут ли депортированы и дети, политик ответил, что "об этом нужно подумать". Съезд проходит на фоне стремительного роста рейтингов партии. Февральский опрос компании YouGov показал, что Reform UK впервые обогнала правящую лейбористскую партию в рейтинге одобрения. На данный момент Reform обгоняет в рейтингах традиционные партии на порядка 10 процентных пунктов.

