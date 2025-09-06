https://ria.ru/20250906/bespilotniki-2040171559.html

В Белгородской области при атаках беспилотников погибли два человека

В Белгородской области при атаках беспилотников погибли два человека - РИА Новости, 06.09.2025

В Белгородской области при атаках беспилотников погибли два человека

Два человека погибли, еще один ранен в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T13:17:00+03:00

2025-09-06T13:17:00+03:00

2025-09-06T13:31:00+03:00

белгородская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg

БЕЛГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Два человека погибли, еще один ранен в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В районе хутора Масычево Грайворонского округа в результате атаки вражеского дрона на "Газель" погиб водитель. От детонации произошло возгорание транспортного средства, которое ликвидировали бойцы самообороны. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа мужчина пострадал при детонации дрона", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что бойцы самообороны доставили пострадавшего в больницу, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибших."Ещё один мирный житель ранен от удара FPV-дрона по автомобилю в районе села Борки Валуйского округа. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Валуйскую ЦРБ. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и проникающее ранение брюшной полости", - отметил глава области.

https://ria.ru/20250906/bespilontiki-2040136850.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, происшествия