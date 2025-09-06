https://ria.ru/20250906/bespilotniki-2040171559.html
В Белгородской области при атаках беспилотников погибли два человека
В Белгородской области при атаках беспилотников погибли два человека
В Белгородской области при атаках беспилотников погибли два человека
Два человека погибли, еще один ранен в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
БЕЛГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Два человека погибли, еще один ранен в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В районе хутора Масычево Грайворонского округа в результате атаки вражеского дрона на "Газель" погиб водитель. От детонации произошло возгорание транспортного средства, которое ликвидировали бойцы самообороны. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа мужчина пострадал при детонации дрона", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что бойцы самообороны доставили пострадавшего в больницу, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибших."Ещё один мирный житель ранен от удара FPV-дрона по автомобилю в районе села Борки Валуйского округа. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Валуйскую ЦРБ. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и проникающее ранение брюшной полости", - отметил глава области.
БЕЛГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Два человека погибли, еще один ранен в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В районе хутора Масычево Грайворонского округа в результате атаки вражеского дрона на "Газель" погиб водитель. От детонации произошло возгорание транспортного средства, которое ликвидировали бойцы самообороны. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа мужчина пострадал при детонации дрона", - написал Гладков
Он добавил, что бойцы самообороны доставили пострадавшего в больницу, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибших.
"Ещё один мирный житель ранен от удара FPV-дрона по автомобилю в районе села Борки Валуйского округа. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Валуйскую ЦРБ. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и проникающее ранение брюшной полости", - отметил глава области.