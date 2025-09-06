https://ria.ru/20250906/bespilotniki-2040135246.html

ПВО сбила девять украинских беспилотников в Смоленской области

2025-09-06T06:29:00+03:00

2025-09-06T06:29:00+03:00

2025-09-06T06:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

смоленская область

безопасность

василий анохин

россия

воздушно-космические силы россии

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Силы ПВО и ВКС России уничтожили девять украинских БПЛА над Смоленской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин."Уважаемые смоляне, наш регион вновь атаковали украинские БПЛА. Силами ПВО и ВКС министерства обороны России сбиты девять дронов противника. По предварительной информации, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет", - написал Анохин в своем Telegram-канале.Губернатор призвал жителей региона соблюдать меры предосторожности и напомнил, что в Смоленской области введен запрет на распространение сведений о последствиях применения беспилотников, работе систем ПВО и РЭБ, а также о местах охраны объектов ТЭК, связи, промышленности, ЖКХ, мостов, военных и иных критически важных объектов.

смоленская область

россия

2025

Новости

ru-RU

смоленская область, безопасность, василий анохин, россия, воздушно-космические силы россии