В Энергодаре беспилотник ВСУ дважды атаковал машину бригады электриков
2025-09-06T17:23:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Беспилотник ВСУ дважды атаковал машину бригады электриков в Энергодаре Запорожской области, жертв нет, сообщил глава администрации города Максим Пухов в своем Telegram-канале."ВСУ атаковали Энергодар, ударив беспилотником по бригаде электриков, ремонтировавшей ЛЭП. Жертв нет, поврежден служебный автомобиль", - написал Пухов.Пухов назвал атаку частью тактики ВСУ с целенаправленными ударами по мирным работникам жизнеобеспечения "с целью посеять панику"."Подобные действия являются военными преступлениями, но они лишь укрепляют нашу решимость сопротивляться", - подчеркнул глава города.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
