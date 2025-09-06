Рейтинг@Mail.ru
В Энергодаре беспилотник ВСУ дважды атаковал машину бригады электриков
Специальная военная операция на Украине
 
17:23 06.09.2025 (обновлено: 17:40 06.09.2025)
В Энергодаре беспилотник ВСУ дважды атаковал машину бригады электриков
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Беспилотник ВСУ дважды атаковал машину бригады электриков в Энергодаре Запорожской области, жертв нет, сообщил глава администрации города Максим Пухов в своем Telegram-канале."ВСУ атаковали Энергодар, ударив беспилотником по бригаде электриков, ремонтировавшей ЛЭП. Жертв нет, поврежден служебный автомобиль", - написал Пухов.Пухов назвал атаку частью тактики ВСУ с целенаправленными ударами по мирным работникам жизнеобеспечения "с целью посеять панику"."Подобные действия являются военными преступлениями, но они лишь укрепляют нашу решимость сопротивляться", - подчеркнул глава города.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
В Энергодаре беспилотник ВСУ дважды атаковал машину бригады электриков

Дрон ВСУ дважды атаковал автомобиль бригады электриков в Энергодаре, жертв нет

Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Беспилотник ВСУ дважды атаковал машину бригады электриков в Энергодаре Запорожской области, жертв нет, сообщил глава администрации города Максим Пухов в своем Telegram-канале.
"ВСУ атаковали Энергодар, ударив беспилотником по бригаде электриков, ремонтировавшей ЛЭП. Жертв нет, поврежден служебный автомобиль", - написал Пухов.
Пухов назвал атаку частью тактики ВСУ с целенаправленными ударами по мирным работникам жизнеобеспечения "с целью посеять панику".
"Подобные действия являются военными преступлениями, но они лишь укрепляют нашу решимость сопротивляться", - подчеркнул глава города.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
5 сентября, 08:00
Опасный цирк Зеленского: Киев нашел способ втянуть Европу в войну с Россией
5 сентября, 08:00
 
