В Новгородской области обнаружили обломки БПЛА

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Обломки беспилотника обнаружены на территории Новгородской области, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов. "На территории Новгородской области обнаружены обломки БПЛА. Погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы. Ситуацию держу на контроле. Работаем в плотном контакте с правоохранителями, силовыми структурами", - сообщил Дронов в своём Telegram-канале.Он напомнил, что в случае обнаружения обломков нельзя к ним приближаться и брать в руки.
