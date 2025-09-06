https://ria.ru/20250906/bespilotnik-2040176190.html

В Новгородской области обнаружили обломки БПЛА

В Новгородской области обнаружили обломки БПЛА - РИА Новости, 06.09.2025

В Новгородской области обнаружили обломки БПЛА

Обломки беспилотника обнаружены на территории Новгородской области, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T14:21:00+03:00

2025-09-06T14:21:00+03:00

2025-09-06T14:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

новгородская область

александра дронова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_da7dd8d51f69e76f5bd1f921476502f3.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Обломки беспилотника обнаружены на территории Новгородской области, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов. "На территории Новгородской области обнаружены обломки БПЛА. Погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы. Ситуацию держу на контроле. Работаем в плотном контакте с правоохранителями, силовыми структурами", - сообщил Дронов в своём Telegram-канале.Он напомнил, что в случае обнаружения обломков нельзя к ним приближаться и брать в руки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, новгородская область, александра дронова