В Новгородской области обнаружили обломки БПЛА
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 06.09.2025
В Новгородской области обнаружили обломки БПЛА
В Новгородской области обнаружили обломки БПЛА - РИА Новости, 06.09.2025
В Новгородской области обнаружили обломки БПЛА
Обломки беспилотника обнаружены на территории Новгородской области, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 06.09.2025
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Обломки беспилотника обнаружены на территории Новгородской области, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов. &quot;На территории Новгородской области обнаружены обломки БПЛА. Погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы. Ситуацию держу на контроле. Работаем в плотном контакте с правоохранителями, силовыми структурами&quot;, - сообщил Дронов в своём Telegram-канале.Он напомнил, что в случае обнаружения обломков нельзя к ним приближаться и брать в руки.
происшествия, новгородская область, александра дронова
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новгородская область, Александра Дронова
В Новгородской области обнаружили обломки БПЛА

Обломки беспилотника обнаружили в Новгородской области, пострадавших нет

Сотрудник полиции . Архивное фото
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Обломки беспилотника обнаружены на территории Новгородской области, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов.
"На территории Новгородской области обнаружены обломки БПЛА. Погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы. Ситуацию держу на контроле. Работаем в плотном контакте с правоохранителями, силовыми структурами", - сообщил Дронов в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что в случае обнаружения обломков нельзя к ним приближаться и брать в руки.
