В Белоруссии прокомментировали реакцию Запада на саммит ШОС
22:08 06.09.2025 (обновлено: 22:20 06.09.2025)
В Белоруссии прокомментировали реакцию Запада на саммит ШОС
В Белоруссии прокомментировали реакцию Запада на саммит ШОС
в мире
белоруссия
китай
александр лукашенко
шос
генеральная ассамблея оон
оон
саммит шос в китае в 2025 году
МИНСК, 6 сен - РИА Новости. Реакция Запада на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) продемонстрировала, что Белоруссия сделала правильный выбор, вступив в ШОС, и идет туда, куда нужно заявил пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт в интервью телеканалу "Первый информационный", комментируя "воинственную риторику" в западной прессе. "Реакция вполне и абсолютно ожидаемая. Наверное, мы должны были удивиться, если бы ее не было или она была бы другой… Она в первую очередь подчеркивает то, насколько озабочены там на Западе тем, что у нас происходит, нашей организацией. Во-вторых, она прекрасно демонстрирует и подтверждает нам снова и снова, что мы идем туда, куда нужно", - сказала Эйсмонт. Пресс-секретарь назвала "самым ярким и свежим примером" итоги голосования в Генассамблее ООН по вопросу сотрудничества ШОС. "Резолюцию приняли. 27 стран против, 28 воздержались. Какие страны против, какие воздержались все уже видели, и это тоже сам по себе факт говорящий", - сказала Эйсмонт. Пресс-секретарь рассказала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко осведомлен о реакции Запада на состоявшийся саммит ШОС и, в особенности, на его участие в этих мероприятиях, так как каждое утро глава государства получает полноценный обзор всех мировых СМИ. Что касается оценки саммита от мировых СМИ, то, по мнению Натальи Эйсмонт, "самым ярким примером" стал коллаж из фотографий, который распространили многие журналисты и эксперты. На нем кадр разделен на две части - с одной стороны якобы "цивилизованный" мир и девять человек, а с другой стороны те, кто находятся "в изоляции", - десятки лидеров на фотографии с саммита ШОС в Китае.
белоруссия
китай
в мире, белоруссия, китай, александр лукашенко, шос, генеральная ассамблея оон, оон, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Белоруссия, Китай, Александр Лукашенко, ШОС, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
МИНСК, 6 сен - РИА Новости. Реакция Запада на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) продемонстрировала, что Белоруссия сделала правильный выбор, вступив в ШОС, и идет туда, куда нужно заявил пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт в интервью телеканалу "Первый информационный", комментируя "воинственную риторику" в западной прессе.
"Реакция вполне и абсолютно ожидаемая. Наверное, мы должны были удивиться, если бы ее не было или она была бы другой… Она в первую очередь подчеркивает то, насколько озабочены там на Западе тем, что у нас происходит, нашей организацией. Во-вторых, она прекрасно демонстрирует и подтверждает нам снова и снова, что мы идем туда, куда нужно", - сказала Эйсмонт.
Пресс-секретарь назвала "самым ярким и свежим примером" итоги голосования в Генассамблее ООН по вопросу сотрудничества ШОС.
"Резолюцию приняли. 27 стран против, 28 воздержались. Какие страны против, какие воздержались все уже видели, и это тоже сам по себе факт говорящий", - сказала Эйсмонт.
Пресс-секретарь рассказала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко осведомлен о реакции Запада на состоявшийся саммит ШОС и, в особенности, на его участие в этих мероприятиях, так как каждое утро глава государства получает полноценный обзор всех мировых СМИ.
Что касается оценки саммита от мировых СМИ, то, по мнению Натальи Эйсмонт, "самым ярким примером" стал коллаж из фотографий, который распространили многие журналисты и эксперты. На нем кадр разделен на две части - с одной стороны якобы "цивилизованный" мир и девять человек, а с другой стороны те, кто находятся "в изоляции", - десятки лидеров на фотографии с саммита ШОС в Китае.
В миреБелоруссияКитайАлександр ЛукашенкоШОСГенеральная Ассамблея ООНООНСаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
