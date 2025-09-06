https://ria.ru/20250906/bakanov-2040185987.html
Про кольцо спрашивают чаще, чем про работу, рассказал глава "Роскосмоса"
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов признался, что журналисты спрашивают его про наличие обручального кольца чаще, чем про профессиональную деятельность. Журналист новостного портала Life.ru Александр Юнашев обратил внимание, что у главы "Роскосмоса" есть "умное" кольцо, и попросил Баканова объяснить, почему он носит его на месте обручального — на безымянном пальце. "Могу переодеть на любой, чтобы никого не смущать. Мне и так про кольцо вопросов больше задают, чем про профессиональную деятельность", - сказал Баканов на видео в Telegram-канале Юнашев Live. "Умное" кольцо — электронное устройство, которое носится на пальце и работает в связке со смартфоном.
