16:12 06.09.2025
Про кольцо спрашивают чаще, чем про работу, рассказал глава "Роскосмоса"
дмитрий баканов
роскосмос
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов признался, что журналисты спрашивают его про наличие обручального кольца чаще, чем про профессиональную деятельность. Журналист новостного портала Life.ru Александр Юнашев обратил внимание, что у главы "Роскосмоса" есть "умное" кольцо, и попросил Баканова объяснить, почему он носит его на месте обручального — на безымянном пальце. "Могу переодеть на любой, чтобы никого не смущать. Мне и так про кольцо вопросов больше задают, чем про профессиональную деятельность", - сказал Баканов на видео в Telegram-канале Юнашев Live. "Умное" кольцо — электронное устройство, которое носится на пальце и работает в связке со смартфоном.
дмитрий баканов, роскосмос
Дмитрий Баканов, Роскосмос
Дмитрий Баканов. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов признался, что журналисты спрашивают его про наличие обручального кольца чаще, чем про профессиональную деятельность.
Журналист новостного портала Life.ru Александр Юнашев обратил внимание, что у главы "Роскосмоса" есть "умное" кольцо, и попросил Баканова объяснить, почему он носит его на месте обручального — на безымянном пальце.
"Могу переодеть на любой, чтобы никого не смущать. Мне и так про кольцо вопросов больше задают, чем про профессиональную деятельность", - сказал Баканов на видео в Telegram-канале Юнашев Live.
"Умное" кольцо — электронное устройство, которое носится на пальце и работает в связке со смартфоном.
Дмитрий БакановРоскосмос
 
 
