Байден начал сбор средств на строительство президентской библиотеки
Байден начал сбор средств на строительство президентской библиотеки - РИА Новости, 06.09.2025
Байден начал сбор средств на строительство президентской библиотеки
Бывший президент США Джо Байден начинает процесс сбора денег на строительство своей президентской библиотеки в штате Делавэр
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден начинает процесс сбора денег на строительство своей президентской библиотеки в штате Делавэр, который он представлял в Сенате в течение многих лет, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источник. По информации телеканала, Фонд Джо и Джилл Байден утвердил руководящий совет из 13 человек, которые будут курировать проект. Согласно списку, полученному CBS, в состав совета входят, в частности, бывший госсекретарь Энтони Блинкен, близкий советник бывшего президента Стив Ричетти, а также известный специалист по привлечению спонсорских средств Руфус Гиффорд, который и возглавит совет. Президентские библиотеки занимаются сохранением и обеспечением общественного доступа к документам и предметам, имеющим отношение к той или иной президентской администрации. Такие учреждения, как правило, управляются офисом президентских библиотек при национальном архиве США.
Байден начал сбор средств на строительство президентской библиотеки
Байден начал сбор средств на строительство президентской библиотеки в Делавере