Байден начал сбор средств на строительство президентской библиотеки
19:26 06.09.2025
Байден начал сбор средств на строительство президентской библиотеки
в мире
сша
делавэр
джо байден
джилл байден
энтони блинкен
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден начинает процесс сбора денег на строительство своей президентской библиотеки в штате Делавэр, который он представлял в Сенате в течение многих лет, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источник. По информации телеканала, Фонд Джо и Джилл Байден утвердил руководящий совет из 13 человек, которые будут курировать проект. Согласно списку, полученному CBS, в состав совета входят, в частности, бывший госсекретарь Энтони Блинкен, близкий советник бывшего президента Стив Ричетти, а также известный специалист по привлечению спонсорских средств Руфус Гиффорд, который и возглавит совет. Президентские библиотеки занимаются сохранением и обеспечением общественного доступа к документам и предметам, имеющим отношение к той или иной президентской администрации. Такие учреждения, как правило, управляются офисом президентских библиотек при национальном архиве США.
Байден начал сбор средств на строительство президентской библиотеки в Делавере

ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден начинает процесс сбора денег на строительство своей президентской библиотеки в штате Делавэр, который он представлял в Сенате в течение многих лет, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источник.
По информации телеканала, Фонд Джо и Джилл Байден утвердил руководящий совет из 13 человек, которые будут курировать проект. Согласно списку, полученному CBS, в состав совета входят, в частности, бывший госсекретарь Энтони Блинкен, близкий советник бывшего президента Стив Ричетти, а также известный специалист по привлечению спонсорских средств Руфус Гиффорд, который и возглавит совет.
Президентские библиотеки занимаются сохранением и обеспечением общественного доступа к документам и предметам, имеющим отношение к той или иной президентской администрации. Такие учреждения, как правило, управляются офисом президентских библиотек при национальном архиве США.
