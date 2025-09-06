https://ria.ru/20250906/bajden-2040204283.html

Байден начал сбор средств на строительство президентской библиотеки

Байден начал сбор средств на строительство президентской библиотеки

ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден начинает процесс сбора денег на строительство своей президентской библиотеки в штате Делавэр, который он представлял в Сенате в течение многих лет, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источник. По информации телеканала, Фонд Джо и Джилл Байден утвердил руководящий совет из 13 человек, которые будут курировать проект. Согласно списку, полученному CBS, в состав совета входят, в частности, бывший госсекретарь Энтони Блинкен, близкий советник бывшего президента Стив Ричетти, а также известный специалист по привлечению спонсорских средств Руфус Гиффорд, который и возглавит совет. Президентские библиотеки занимаются сохранением и обеспечением общественного доступа к документам и предметам, имеющим отношение к той или иной президентской администрации. Такие учреждения, как правило, управляются офисом президентских библиотек при национальном архиве США.

