В Челябинской области опрокинулась автоцистерна с нашатырным спиртом
В Челябинской области опрокинулась автоцистерна с нашатырным спиртом - РИА Новости, 06.09.2025
В Челябинской области опрокинулась автоцистерна с нашатырным спиртом
Автоцистерна с нашатырным спиртом опрокинулась на федеральной автодороге М5 в Челябинской области, утечка жидкости устранена, сообщил пресс-центр ГУМЧС России... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T12:42:00+03:00
2025-09-06T12:42:00+03:00
2025-09-06T12:42:00+03:00
происшествия
россия
челябинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ЧЕЛЯБИНСК, 6 сен – РИА Новости. Автоцистерна с нашатырным спиртом опрокинулась на федеральной автодороге М5 в Челябинской области, утечка жидкости устранена, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. "Сотрудники МЧС России участвуют в ликвидации ДТП на 1650-м километре автодороги М-5 "Урал" в Усть-Катавском городском округе. В результате съезда автомобиля "Камаз" в кювет опрокинулась автоцистерна, перевозившая нашатырный спирт", - говорится в сообщении. Специалистами областной поисково-спасательной службы была устранена капельная течь из заливного клапана, уточняется в сообщении. Опасность для участников дорожного движения и населения отсутствует, поясняет пресс-центр. На месте также работают специалисты областной противопожарной службы, сотрудники управления автодорог "Южный Урал" и Госавтоинспекции, добавляется в сообщении.
россия
челябинская область
2025
