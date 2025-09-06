https://ria.ru/20250906/avtotsisterna-2040165831.html

В Челябинской области опрокинулась автоцистерна с нашатырным спиртом

В Челябинской области опрокинулась автоцистерна с нашатырным спиртом - РИА Новости, 06.09.2025

В Челябинской области опрокинулась автоцистерна с нашатырным спиртом

Автоцистерна с нашатырным спиртом опрокинулась на федеральной автодороге М5 в Челябинской области, утечка жидкости устранена, сообщил пресс-центр ГУМЧС России... РИА Новости, 06.09.2025

ЧЕЛЯБИНСК, 6 сен – РИА Новости. Автоцистерна с нашатырным спиртом опрокинулась на федеральной автодороге М5 в Челябинской области, утечка жидкости устранена, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. "Сотрудники МЧС России участвуют в ликвидации ДТП на 1650-м километре автодороги М-5 "Урал" в Усть-Катавском городском округе. В результате съезда автомобиля "Камаз" в кювет опрокинулась автоцистерна, перевозившая нашатырный спирт", - говорится в сообщении. Специалистами областной поисково-спасательной службы была устранена капельная течь из заливного клапана, уточняется в сообщении. Опасность для участников дорожного движения и населения отсутствует, поясняет пресс-центр. На месте также работают специалисты областной противопожарной службы, сотрудники управления автодорог "Южный Урал" и Госавтоинспекции, добавляется в сообщении.

