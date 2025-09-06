Рейтинг@Mail.ru
В Челябинской области опрокинулась автоцистерна с нашатырным спиртом
12:42 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/avtotsisterna-2040165831.html
В Челябинской области опрокинулась автоцистерна с нашатырным спиртом
В Челябинской области опрокинулась автоцистерна с нашатырным спиртом - РИА Новости, 06.09.2025
В Челябинской области опрокинулась автоцистерна с нашатырным спиртом
Автоцистерна с нашатырным спиртом опрокинулась на федеральной автодороге М5 в Челябинской области, утечка жидкости устранена, сообщил пресс-центр ГУМЧС России... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T12:42:00+03:00
2025-09-06T12:42:00+03:00
происшествия
россия
челябинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358638_0:185:3054:1903_1920x0_80_0_0_3a09f5eafd1ed638ea981bf1d9200559.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 6 сен – РИА Новости. Автоцистерна с нашатырным спиртом опрокинулась на федеральной автодороге М5 в Челябинской области, утечка жидкости устранена, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. "Сотрудники МЧС России участвуют в ликвидации ДТП на 1650-м километре автодороги М-5 "Урал" в Усть-Катавском городском округе. В результате съезда автомобиля "Камаз" в кювет опрокинулась автоцистерна, перевозившая нашатырный спирт", - говорится в сообщении. Специалистами областной поисково-спасательной службы была устранена капельная течь из заливного клапана, уточняется в сообщении. Опасность для участников дорожного движения и населения отсутствует, поясняет пресс-центр. На месте также работают специалисты областной противопожарной службы, сотрудники управления автодорог "Южный Урал" и Госавтоинспекции, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250905/dtp-2040000533.html
россия
челябинская область
происшествия, россия, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Челябинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Челябинской области опрокинулась автоцистерна с нашатырным спиртом

На автодороге М5 под Челябинском опрокинулась автоцистерна с нашатырным спиртом

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК, 6 сен – РИА Новости. Автоцистерна с нашатырным спиртом опрокинулась на федеральной автодороге М5 в Челябинской области, утечка жидкости устранена, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
«
"Сотрудники МЧС России участвуют в ликвидации ДТП на 1650-м километре автодороги М-5 "Урал" в Усть-Катавском городском округе. В результате съезда автомобиля "Камаз" в кювет опрокинулась автоцистерна, перевозившая нашатырный спирт", - говорится в сообщении.
Специалистами областной поисково-спасательной службы была устранена капельная течь из заливного клапана, уточняется в сообщении.
Опасность для участников дорожного движения и населения отсутствует, поясняет пресс-центр.
На месте также работают специалисты областной противопожарной службы, сотрудники управления автодорог "Южный Урал" и Госавтоинспекции, добавляется в сообщении.
5 сентября, 14:14
 
ПроисшествияРоссияЧелябинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
