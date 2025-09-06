https://ria.ru/20250906/avstriya-2040133385.html

В Австрии потребовали объяснений из-за подаренных Киеву поездов

В Австрии потребовали объяснений из-за подаренных Киеву поездов - РИА Новости, 06.09.2025

В Австрии потребовали объяснений из-за подаренных Киеву поездов

Решение властей Австрии подарить Украине спецпоезда для строительства и обслуживания контактных линий вызвал острую критику в парламенте страны, который... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T05:55:00+03:00

2025-09-06T05:55:00+03:00

2025-09-06T05:55:00+03:00

в мире

украина

австрия

киев

австрийская партия свободы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006139415_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_b225c699ff9006277ac4b17eb2a1bed4.jpg

МОСКВА, 6 cен — РИА Новости. Решение властей Австрии подарить Украине спецпоезда для строительства и обслуживания контактных линий вызвал острую критику в парламенте страны, который направил в кабмин соответствующий запрос, сообщила газета eXXpress."В то время как правительство накладывает одно бремя (Налоговое. – Прим. Ред.) за другим на собственное население и гора долгов растет, они (Правительство. — Прим. Ред.) два специальных поезда просто раздают – как будто миллиардных переводов Украине пока не хватило", — сказал генеральный секретарь оппозиционной Австрийской партии свободы Кристиан Хафенекер, комментируя запрос.Как пояснил политик, основная проблема заключается в вопросе нейтралитета Австрии, потому что нельзя исключать возможности того, что подаренные поезда будут использоваться против России на линии фронта."Это было бы явным нарушением нейтралитета", — подчеркнул Хафенекер.Член парламентского комитета по транспорту Герхард Деймек напомнил, что на Украине в основном используются локомотивы широкой колеи, поэтому возникает вопрос, может ли Киев применять австрийские спецпоезда без существенных доработок.Австрийская партия свободы потребовала от министра транспорта Петера Ханке подробной информации о том, является ли этот случай единичным, или существует практика передачи Украине принадлежащего государству транспорта без учета мнения парламента.В июне австрийский министр транспорта Петер Ханке передал Киеву два специальных поезда для строительства и обслуживания воздушных линий.В конце августа лидер АПС Герберт Кикль обвинил власти страны в оторванности от интересов граждан на фоне недавних заявлений главы МИД о поддержке Украины.Во время визита министра иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер в Одессу 20 августа она подтвердила солидарность с Украиной и заявила о продолжении помощи — гуманитарной, экономической и в сфере безопасности. Это уже третий визит главы МИД на Украину с момента вступления ее в должность в марте 2025 года.

https://ria.ru/20250828/kurs-2038065590.html

https://ria.ru/20250819/ssha-2036306033.html

https://ria.ru/20250828/medvedev-2038050169.html

украина

австрия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, австрия, киев, австрийская партия свободы