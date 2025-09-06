В Австрии потребовали объяснений из-за подаренных Киеву поездов
eXXpress: парламент Австрии потребовал объяснений из-за подаренных Киеву поездов
© AP Photo / Heinz-Peter BaderПарламент Австрии
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Парламент Австрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 cен — РИА Новости. Решение властей Австрии подарить Украине спецпоезда для строительства и обслуживания контактных линий вызвал острую критику в парламенте страны, который направил в кабмин соответствующий запрос, сообщила газета eXXpress.
"В то время как правительство накладывает одно бремя (Налоговое. – Прим. Ред.) за другим на собственное население и гора долгов растет, они (Правительство. — Прим. Ред.) два специальных поезда просто раздают – как будто миллиардных переводов Украине пока не хватило", — сказал генеральный секретарь оппозиционной Австрийской партии свободы Кристиан Хафенекер, комментируя запрос.
"Это было бы явным нарушением нейтралитета", — подчеркнул Хафенекер.
Член парламентского комитета по транспорту Герхард Деймек напомнил, что на Украине в основном используются локомотивы широкой колеи, поэтому возникает вопрос, может ли Киев применять австрийские спецпоезда без существенных доработок.
Австрийская партия свободы потребовала от министра транспорта Петера Ханке подробной информации о том, является ли этот случай единичным, или существует практика передачи Украине принадлежащего государству транспорта без учета мнения парламента.
В июне австрийский министр транспорта Петер Ханке передал Киеву два специальных поезда для строительства и обслуживания воздушных линий.
В конце августа лидер АПС Герберт Кикль обвинил власти страны в оторванности от интересов граждан на фоне недавних заявлений главы МИД о поддержке Украины.
Во время визита министра иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер в Одессу 20 августа она подтвердила солидарность с Украиной и заявила о продолжении помощи — гуманитарной, экономической и в сфере безопасности. Это уже третий визит главы МИД на Украину с момента вступления ее в должность в марте 2025 года.