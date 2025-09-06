Рейтинг@Mail.ru
В Австрии потребовали объяснений из-за подаренных Киеву поездов - РИА Новости, 06.09.2025
В Австрии потребовали объяснений из-за подаренных Киеву поездов
В Австрии потребовали объяснений из-за подаренных Киеву поездов - РИА Новости, 06.09.2025
В Австрии потребовали объяснений из-за подаренных Киеву поездов
Решение властей Австрии подарить Украине спецпоезда для строительства и обслуживания контактных линий вызвал острую критику в парламенте страны, который... РИА Новости, 06.09.2025
в мире
украина
австрия
киев
австрийская партия свободы
МОСКВА, 6 cен — РИА Новости. Решение властей Австрии подарить Украине спецпоезда для строительства и обслуживания контактных линий вызвал острую критику в парламенте страны, который направил в кабмин соответствующий запрос, сообщила газета eXXpress."В то время как правительство накладывает одно бремя (Налоговое. – Прим. Ред.) за другим на собственное население и гора долгов растет, они (Правительство. — Прим. Ред.) два специальных поезда просто раздают – как будто миллиардных переводов Украине пока не хватило", — сказал генеральный секретарь оппозиционной Австрийской партии свободы Кристиан Хафенекер, комментируя запрос.Как пояснил политик, основная проблема заключается в вопросе нейтралитета Австрии, потому что нельзя исключать возможности того, что подаренные поезда будут использоваться против России на линии фронта."Это было бы явным нарушением нейтралитета", — подчеркнул Хафенекер.Член парламентского комитета по транспорту Герхард Деймек напомнил, что на Украине в основном используются локомотивы широкой колеи, поэтому возникает вопрос, может ли Киев применять австрийские спецпоезда без существенных доработок.Австрийская партия свободы потребовала от министра транспорта Петера Ханке подробной информации о том, является ли этот случай единичным, или существует практика передачи Украине принадлежащего государству транспорта без учета мнения парламента.В июне австрийский министр транспорта Петер Ханке передал Киеву два специальных поезда для строительства и обслуживания воздушных линий.В конце августа лидер АПС Герберт Кикль обвинил власти страны в оторванности от интересов граждан на фоне недавних заявлений главы МИД о поддержке Украины.Во время визита министра иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер в Одессу 20 августа она подтвердила солидарность с Украиной и заявила о продолжении помощи — гуманитарной, экономической и в сфере безопасности. Это уже третий визит главы МИД на Украину с момента вступления ее в должность в марте 2025 года.
украина
австрия
киев
В Австрии потребовали объяснений из-за подаренных Киеву поездов

eXXpress: парламент Австрии потребовал объяснений из-за подаренных Киеву поездов

МОСКВА, 6 cен — РИА Новости. Решение властей Австрии подарить Украине спецпоезда для строительства и обслуживания контактных линий вызвал острую критику в парламенте страны, который направил в кабмин соответствующий запрос, сообщила газета eXXpress.
"В то время как правительство накладывает одно бремя (Налоговое. – Прим. Ред.) за другим на собственное население и гора долгов растет, они (Правительство. — Прим. Ред.) два специальных поезда просто раздают – как будто миллиардных переводов Украине пока не хватило", — сказал генеральный секретарь оппозиционной Австрийской партии свободы Кристиан Хафенекер, комментируя запрос.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца, заявил Медведев
28 августа, 12:29
Как пояснил политик, основная проблема заключается в вопросе нейтралитета Австрии, потому что нельзя исключать возможности того, что подаренные поезда будут использоваться против России на линии фронта.
"Это было бы явным нарушением нейтралитета", — подчеркнул Хафенекер.
Член парламентского комитета по транспорту Герхард Деймек напомнил, что на Украине в основном используются локомотивы широкой колеи, поэтому возникает вопрос, может ли Киев применять австрийские спецпоезда без существенных доработок.
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
В Австрии заявили, что США навязали ЕС гарантии безопасности для Украины
19 августа, 15:18
Австрийская партия свободы потребовала от министра транспорта Петера Ханке подробной информации о том, является ли этот случай единичным, или существует практика передачи Украине принадлежащего государству транспорта без учета мнения парламента.
В июне австрийский министр транспорта Петер Ханке передал Киеву два специальных поезда для строительства и обслуживания воздушных линий.
В конце августа лидер АПС Герберт Кикль обвинил власти страны в оторванности от интересов граждан на фоне недавних заявлений главы МИД о поддержке Украины.
Во время визита министра иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер в Одессу 20 августа она подтвердила солидарность с Украиной и заявила о продолжении помощи — гуманитарной, экономической и в сфере безопасности. Это уже третий визит главы МИД на Украину с момента вступления ее в должность в марте 2025 года.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Отказ от принципа нейтралитета несет угрозу для Австрии, заявил Медведев
28 августа, 12:05
 
