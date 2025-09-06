Рейтинг@Mail.ru
Атаки ВСУ создают прямую угрозу инфраструктуре ЗАЭС, заявила Яшина
22:34 06.09.2025
Атаки ВСУ создают прямую угрозу инфраструктуре ЗАЭС, заявила Яшина
россия
днепр (река)
запорожская область
вооруженные силы украины
запорожская аэс
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Атаки ВСУ создают прямую угрозу инфраструктуре Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Ранее в субботу сообщалось, что дроны ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, удар пришелся по крыше, возгорания и критических разрушений удалось избежать. Пределы и условия безопасной эксплуатации атомной станции не нарушены, радиационный фон в норме. "Атаки ВСУ создают прямую и постоянную угрозу инфраструктуре атомной электростанции", - сказала Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
россия
днепр (река)
запорожская область
россия, днепр (река), запорожская область, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Россия, Днепр (река), Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Атаки ВСУ создают прямую угрозу инфраструктуре Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Ранее в субботу сообщалось, что дроны ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, удар пришелся по крыше, возгорания и критических разрушений удалось избежать. Пределы и условия безопасной эксплуатации атомной станции не нарушены, радиационный фон в норме.
"Атаки ВСУ создают прямую и постоянную угрозу инфраструктуре атомной электростанции", - сказала Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Россия Днепр (река) Запорожская область Вооруженные силы Украины Запорожская АЭС
 
 
