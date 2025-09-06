В Брянской области при атаке БПЛА пострадал человек
В Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадал помощник машиниста
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. При атаке дронов ВСУ на Климовский район Брянской области пострадал помощник машиниста электропоезда, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"ВСУ с помощью FPV-дронов неоднократно атаковали поселок Климово Климовского района. В результате сбросов взрывных устройств, к сожалению, ранения получил помощник машиниста электропоезда. Мужчине оперативно оказана медицинская помощь", — написал он.
Украинские боевики также ударили по объекту энергетической инфраструктуры. Его работу быстро восстановили. Дроны атаковали еще несколько социальных объектов, никто не пострадал.
"В результате сброса взрывных устройств повреждены гражданские автомобили, частично повреждены административные здания и жилые дома", — добавил Богомаз.
Оперативные и экстренные службы работают на местах.
Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
