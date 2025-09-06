https://ria.ru/20250906/ataka-2040206003.html

В Брянской области при атаке БПЛА пострадал человек

В Брянской области при атаке БПЛА пострадал человек - РИА Новости, 06.09.2025

В Брянской области при атаке БПЛА пострадал человек

При атаке дронов ВСУ на Климовский район Брянской области пострадал помощник машиниста электропоезда, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T19:45:00+03:00

2025-09-06T19:45:00+03:00

2025-09-06T19:58:00+03:00

происшествия

климовский район

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_245:0:3077:1593_1920x0_80_0_0_af6413039e339b3ec96b795bc5e6ec2e.jpg

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. При атаке дронов ВСУ на Климовский район Брянской области пострадал помощник машиниста электропоезда, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "ВСУ с помощью FPV-дронов неоднократно атаковали поселок Климово Климовского района. В результате сбросов взрывных устройств, к сожалению, ранения получил помощник машиниста электропоезда. Мужчине оперативно оказана медицинская помощь", — написал он. Украинские боевики также ударили по объекту энергетической инфраструктуры. Его работу быстро восстановили. Дроны атаковали еще несколько социальных объектов, никто не пострадал. "В результате сброса взрывных устройств повреждены гражданские автомобили, частично повреждены административные здания и жилые дома", — добавил Богомаз. Оперативные и экстренные службы работают на местах.Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250906/voenkomat-2040205703.html

https://ria.ru/20250905/ukraina-2040081441.html

климовский район

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, климовский район, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, дмитрий песков