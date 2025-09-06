Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области при атаке БПЛА пострадал человек - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:45 06.09.2025 (обновлено: 19:58 06.09.2025)
https://ria.ru/20250906/ataka-2040206003.html
В Брянской области при атаке БПЛА пострадал человек
В Брянской области при атаке БПЛА пострадал человек - РИА Новости, 06.09.2025
В Брянской области при атаке БПЛА пострадал человек
При атаке дронов ВСУ на Климовский район Брянской области пострадал помощник машиниста электропоезда, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T19:45:00+03:00
2025-09-06T19:58:00+03:00
происшествия
климовский район
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_245:0:3077:1593_1920x0_80_0_0_af6413039e339b3ec96b795bc5e6ec2e.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. При атаке дронов ВСУ на Климовский район Брянской области пострадал помощник машиниста электропоезда, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "ВСУ с помощью FPV-дронов неоднократно атаковали поселок Климово Климовского района. В результате сбросов взрывных устройств, к сожалению, ранения получил помощник машиниста электропоезда. Мужчине оперативно оказана медицинская помощь", — написал он. Украинские боевики также ударили по объекту энергетической инфраструктуры. Его работу быстро восстановили. Дроны атаковали еще несколько социальных объектов, никто не пострадал. "В результате сброса взрывных устройств повреждены гражданские автомобили, частично повреждены административные здания и жилые дома", — добавил Богомаз. Оперативные и экстренные службы работают на местах.Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250906/voenkomat-2040205703.html
https://ria.ru/20250905/ukraina-2040081441.html
климовский район
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_b4c27ff1a8e34532cc39ce14625af5a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, климовский район, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, дмитрий песков
Происшествия, Климовский район, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
В Брянской области при атаке БПЛА пострадал человек

В Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадал помощник машиниста

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. При атаке дронов ВСУ на Климовский район Брянской области пострадал помощник машиниста электропоезда, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"ВСУ с помощью FPV-дронов неоднократно атаковали поселок Климово Климовского района. В результате сбросов взрывных устройств, к сожалению, ранения получил помощник машиниста электропоезда. Мужчине оперативно оказана медицинская помощь", — написал он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
На Украине мобилизовали церковного старосту
Вчера, 19:43
Украинские боевики также ударили по объекту энергетической инфраструктуры. Его работу быстро восстановили. Дроны атаковали еще несколько социальных объектов, никто не пострадал.
"В результате сброса взрывных устройств повреждены гражданские автомобили, частично повреждены административные здания и жилые дома", — добавил Богомаз.
Оперативные и экстренные службы работают на местах.
Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Фицо обсудил с Зеленским атаки ВСУ на нефтяную инфраструктуру
5 сентября, 18:58
 
ПроисшествияКлимовский районБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала