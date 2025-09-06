https://ria.ru/20250906/armija-2040175644.html

Армия Израиля нанесла удар по многоэтажному зданию в Газе

Армия Израиля нанесла удар по многоэтажному зданию в Газе - РИА Новости, 06.09.2025

Армия Израиля нанесла удар по многоэтажному зданию в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу нанесла удар по еще одному многоэтажному зданию в районе города Газа, где, по ее данным, находилась подземная... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T14:14:00+03:00

2025-09-06T14:14:00+03:00

2025-09-06T14:14:00+03:00

в мире

израиль

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019928080_0:317:3072:2045_1920x0_80_0_0_8577d525bf5f758efe018f03089ff3da.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу нанесла удар по еще одному многоэтажному зданию в районе города Газа, где, по ее данным, находилась подземная инфраструктура палестинского движения ХАМАС, сообщила пресс-служба армии. "Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар по высотному зданию, использовавшемуся террористической организацией ХАМАС в районе города Газа. Террористы ХАМАС установили в здании разведывательное оборудование и разместили пункты наблюдения за расположением войск ЦАХАЛ в этом районе", - утверждается в сообщении. Военные заявили, что боевики ХАМАС заложили рядом со зданием множество взрывных устройств, предназначенных для нанесения ущерба военнослужащим ЦАХАЛ. "Террористическая организация ХАМАС также создала подземную инфраструктуру рядом со зданием, которая служит для координации атак на наши силы", - заявлено в сообщении. Отмечается, что перед ударом были приняты меры для минимизации ущерба мирному населению, включая заблаговременное оповещение об эвакуации, применение высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и сбор дополнительных разведданных. В пятницу в рамках расширения военной операции в городе Газа силы ЦАХАЛ начали наносить удары по высотным зданиям в городе, в которых, по утверждению военных, находятся палестинские радикалы. В четверг пресс-секретарь ЦАХАЛ Эфи Дефрин заявил, что израильские силы контролируют 40% города Газа и в ближайшие дни расширят военную операцию.

https://ria.ru/20250906/izrail-2040172303.html

https://ria.ru/20250905/izrail-2040076368.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, хамас