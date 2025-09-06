Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЕС обсудит новые санкции против России в Вашингтоне 8 сентября
07:59 06.09.2025 (обновлено: 08:21 06.09.2025)
СМИ: ЕС обсудит новые санкции против России в Вашингтоне 8 сентября
СМИ: ЕС обсудит новые санкции против России в Вашингтоне 8 сентября - РИА Новости, 06.09.2025
СМИ: ЕС обсудит новые санкции против России в Вашингтоне 8 сентября
Представители ЕС обсудят новые санкции против России во время визита в Вашингтон в понедельник, 8-го сентября, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой... РИА Новости, 06.09.2025
в мире
россия
вашингтон (штат)
дания
владимир путин
евросоюз
министерство финансов сша
турецкий поток
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Представители ЕС обсудят новые санкции против России во время визита в Вашингтон в понедельник, 8-го сентября, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник. "Команда европейских официальных лиц, возглавляемая посланником ЕС по вопросам санкций Дэвидом О'Салливаном, в понедельник посетит минфин США для обсуждения различных форм экономического давления на Россию, включая новые санкции", - передает агентство со ссылкой на человека, знакомого с ситуацией. Ранее агентство Рейтер передавало, что голосование по последним предложениям по вопросу запрета на поставки российского газа в страны ЕС состоится в следующем месяце. При этом агентство Блумберг передавало, что Дания предлагает обязать с конца 2027 года импортеров газа доказывать, что он не является российским, особенно если он поступает через "Турецкий поток". В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
россия
вашингтон (штат)
дания
в мире, россия, вашингтон (штат), дания, владимир путин, евросоюз, министерство финансов сша, турецкий поток
В мире, Россия, Вашингтон (штат), Дания, Владимир Путин, Евросоюз, Министерство финансов США, Турецкий поток
СМИ: ЕС обсудит новые санкции против России в Вашингтоне 8 сентября

AP: представители ЕС обсудят новые санкции против России в Вашингтоне 8 сентября

Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Представители ЕС обсудят новые санкции против России во время визита в Вашингтон в понедельник, 8-го сентября, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник.
"Команда европейских официальных лиц, возглавляемая посланником ЕС по вопросам санкций Дэвидом О'Салливаном, в понедельник посетит минфин США для обсуждения различных форм экономического давления на Россию, включая новые санкции", - передает агентство со ссылкой на человека, знакомого с ситуацией.
Канада готовит новый пакет санкций против России
Вчера, 19:41
Канада готовит новый пакет санкций против России
Вчера, 19:41
Ранее агентство Рейтер передавало, что голосование по последним предложениям по вопросу запрета на поставки российского газа в страны ЕС состоится в следующем месяце. При этом агентство Блумберг передавало, что Дания предлагает обязать с конца 2027 года импортеров газа доказывать, что он не является российским, особенно если он поступает через "Турецкий поток".
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Сальдо высказался о новых санкциях Британии против России
4 сентября, 08:37
 
