Рейтинг@Mail.ru
Алиханов рассказал о мерах поддержки лесопромышленного комплекса - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/alihanov-2040196791.html
Алиханов рассказал о мерах поддержки лесопромышленного комплекса
Алиханов рассказал о мерах поддержки лесопромышленного комплекса - РИА Новости, 06.09.2025
Алиханов рассказал о мерах поддержки лесопромышленного комплекса
В России работают меры поддержки для лесопромышленного комплекса, так, одной из них является льготное кредитование Фонда развития промышленности (ФРП),... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T17:49:00+03:00
2025-09-06T17:49:00+03:00
экономика
россия
челябинск
владивосток
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
фонд развития промышленности
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997253062_0:254:3190:2048_1920x0_80_0_0_cb0b2b077251ce5a0f01191d6a64408e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. В России работают меры поддержки для лесопромышленного комплекса, так, одной из них является льготное кредитование Фонда развития промышленности (ФРП), рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости на ВЭФ. "Для оказания финансовой поддержки лесопромышленным предприятиям Фонд развития промышленности осуществляет льготное кредитование, которые направлены на поддержку проектов по импортозамещению, разработке новой высокотехнологичной продукции и внедрению наилучших доступных технологий", - сказал Алиханов. Он пояснил, что предприятия могут использовать такие средства для создания новых производств или модернизации действующих – например, по выпуску мебели, фанеры и другой продукции. Кроме того, в ФРП действует специальная программа "Проекты лесной промышленности" для поддержки и развития в стране обработки древесины. "На прошедшем в августе в Челябинске выездном заседании Наблюдательного совета принято решение об увеличении максимального объема финансирования по этой программе в 2 раза – со 100 миллионов рублей до 200 миллионов рублей", - добавил Алиханов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250906/eksport-2040196216.html
https://ria.ru/20250904/putin-2039736106.html
россия
челябинск
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997253062_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b5537ebbb73d9ad403357f876f294b80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, челябинск, владивосток, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд развития промышленности, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Экономика, Россия, Челябинск, Владивосток, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Фонд развития промышленности, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Алиханов рассказал о мерах поддержки лесопромышленного комплекса

Алиханов заявил, что в России действует льготное кредитование для поддержки ЛПК

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПогрузочная площадка предприятия лесозаготовки
Погрузочная площадка предприятия лесозаготовки - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Погрузочная площадка предприятия лесозаготовки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. В России работают меры поддержки для лесопромышленного комплекса, так, одной из них является льготное кредитование Фонда развития промышленности (ФРП), рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости на ВЭФ.
"Для оказания финансовой поддержки лесопромышленным предприятиям Фонд развития промышленности осуществляет льготное кредитование, которые направлены на поддержку проектов по импортозамещению, разработке новой высокотехнологичной продукции и внедрению наилучших доступных технологий", - сказал Алиханов.
Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Россия наращивает экспорт промтоваров, заявил Алиханов
Вчера, 17:44
Он пояснил, что предприятия могут использовать такие средства для создания новых производств или модернизации действующих – например, по выпуску мебели, фанеры и другой продукции. Кроме того, в ФРП действует специальная программа "Проекты лесной промышленности" для поддержки и развития в стране обработки древесины.
"На прошедшем в августе в Челябинске выездном заседании Наблюдательного совета принято решение об увеличении максимального объема финансирования по этой программе в 2 раза – со 100 миллионов рублей до 200 миллионов рублей", - добавил Алиханов.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Путин назвал сохранение леса приоритетом государства
4 сентября, 17:48
 
ЭкономикаРоссияЧелябинскВладивостокАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Фонд развития промышленностиДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала