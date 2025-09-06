https://ria.ru/20250906/alihanov-2040196791.html
Алиханов рассказал о мерах поддержки лесопромышленного комплекса
Алиханов рассказал о мерах поддержки лесопромышленного комплекса
Алиханов рассказал о мерах поддержки лесопромышленного комплекса
В России работают меры поддержки для лесопромышленного комплекса, так, одной из них является льготное кредитование Фонда развития промышленности (ФРП)
2025-09-06T17:49:00+03:00
2025-09-06T17:49:00+03:00
2025-09-06T17:49:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. В России работают меры поддержки для лесопромышленного комплекса, так, одной из них является льготное кредитование Фонда развития промышленности (ФРП), рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости на ВЭФ. "Для оказания финансовой поддержки лесопромышленным предприятиям Фонд развития промышленности осуществляет льготное кредитование, которые направлены на поддержку проектов по импортозамещению, разработке новой высокотехнологичной продукции и внедрению наилучших доступных технологий", - сказал Алиханов. Он пояснил, что предприятия могут использовать такие средства для создания новых производств или модернизации действующих – например, по выпуску мебели, фанеры и другой продукции. Кроме того, в ФРП действует специальная программа "Проекты лесной промышленности" для поддержки и развития в стране обработки древесины. "На прошедшем в августе в Челябинске выездном заседании Наблюдательного совета принято решение об увеличении максимального объема финансирования по этой программе в 2 раза – со 100 миллионов рублей до 200 миллионов рублей", - добавил Алиханов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Алиханов рассказал о мерах поддержки лесопромышленного комплекса
Алиханов заявил, что в России действует льготное кредитование для поддержки ЛПК