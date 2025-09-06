Рейтинг@Mail.ru
Алиханов рассказал об интересе стран БРИКС к российским технологиям - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/alihanov-2040195752.html
Алиханов рассказал об интересе стран БРИКС к российским технологиям
Алиханов рассказал об интересе стран БРИКС к российским технологиям - РИА Новости, 06.09.2025
Алиханов рассказал об интересе стран БРИКС к российским технологиям
Интерес стран БРИКС Глобального Юга к российским технологическим решениям остается стабильным, несмотря на развитие промышленности России в условиях... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T17:41:00+03:00
2025-09-06T17:41:00+03:00
россия
антон алиханов
брикс
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023792359_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_e9a0a7dbae9f6eae4d401dbf04c06ddb.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Интерес стран БРИКС Глобального Юга к российским технологическим решениям остается стабильным, несмотря на развитие промышленности России в условиях санкционного давления, рассказал РИА Новости в рамках ВЭФ-2025 глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Несмотря на то, что уже длительное время наша промышленность вынуждена развиваться в условиях постоянно нарастающего санкционного давления, интерес к отечественным технологическим решениям со стороны стран БРИКС и Глобального Юга всегда оставался стабильным", — сказал министр. В апреле Алиханов сообщал, что с учетом заинтересованности стран БРИКС и Глобального Юга министерство может помочь российским компаниям не только в НИОКР и развитии производства, но и в продвижении на экспортный рынок. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039856603.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023792359_59:0:1198:854_1920x0_80_0_0_f1a8510991110e1f96db50523a1e231d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, антон алиханов, брикс, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), вэф-2025
Россия, Антон Алиханов, БРИКС, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), ВЭФ-2025
Алиханов рассказал об интересе стран БРИКС к российским технологиям

Алиханов: интерес стран БРИКС к российским технологиям остается стабильным

© Фото : МинпромторгАнтон Алиханов
Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© Фото : Минпромторг
Антон Алиханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Интерес стран БРИКС Глобального Юга к российским технологическим решениям остается стабильным, несмотря на развитие промышленности России в условиях санкционного давления, рассказал РИА Новости в рамках ВЭФ-2025 глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Несмотря на то, что уже длительное время наша промышленность вынуждена развиваться в условиях постоянно нарастающего санкционного давления, интерес к отечественным технологическим решениям со стороны стран БРИКС и Глобального Юга всегда оставался стабильным", — сказал министр.
В апреле Алиханов сообщал, что с учетом заинтересованности стран БРИКС и Глобального Юга министерство может помочь российским компаниям не только в НИОКР и развитии производства, но и в продвижении на экспортный рынок.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами, заявил Путин
5 сентября, 08:11
 
РоссияАнтон АлихановБРИКСМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала