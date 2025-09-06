https://ria.ru/20250906/alihanov-2040195752.html

Алиханов рассказал об интересе стран БРИКС к российским технологиям

Интерес стран БРИКС Глобального Юга к российским технологическим решениям остается стабильным, несмотря на развитие промышленности России в условиях... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T17:41:00+03:00

россия

антон алиханов

брикс

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

вэф-2025

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Интерес стран БРИКС Глобального Юга к российским технологическим решениям остается стабильным, несмотря на развитие промышленности России в условиях санкционного давления, рассказал РИА Новости в рамках ВЭФ-2025 глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Несмотря на то, что уже длительное время наша промышленность вынуждена развиваться в условиях постоянно нарастающего санкционного давления, интерес к отечественным технологическим решениям со стороны стран БРИКС и Глобального Юга всегда оставался стабильным", — сказал министр. В апреле Алиханов сообщал, что с учетом заинтересованности стран БРИКС и Глобального Юга министерство может помочь российским компаниям не только в НИОКР и развитии производства, но и в продвижении на экспортный рынок. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

россия

россия, антон алиханов, брикс, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), вэф-2025