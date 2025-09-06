https://ria.ru/20250906/afganistan-2040208598.html
В Афганистане завершили операцию по поиску выживших после землетрясения
Поисково-спасательная операция после землетрясения в Афганистане завершена, заявил губернатор провинции Кунар Кудратулла Абу Хамза телеканалу Al Jazeera. РИА Новости, 06.09.2025
КАИР, 6 сен - РИА Новости. Поисково-спасательная операция после землетрясения в Афганистане завершена, заявил губернатор провинции Кунар Кудратулла Абу Хамза телеканалу Al Jazeera. "Операция по поиску выживших после землетрясения завершена. Погибли 2204 человека, пострадали около 4000", - сказал губернатор Кунара. Ранее глава делегации Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Афганистане Джой Сингхал сообщил РИА Новости, что число жертв землетрясений в Афганистане продолжит расти, новые толчки вызвали дополнительные разрушения дорог и оползни, что затрудняет спасательные работы. В последний день августа на востоке Афганистана незадолго до полуночи произошло землетрясение магнитудой 6 с последующими афтершоками. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий. По последним данным властей Афганистана, число погибших увеличилось до 2205, еще 3640 человек пострадали.
