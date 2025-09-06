https://ria.ru/20250906/afganistan-2040208598.html

В Афганистане завершили операцию по поиску выживших после землетрясения

Поисково-спасательная операция после землетрясения в Афганистане завершена, заявил губернатор провинции Кунар Кудратулла Абу Хамза телеканалу Al Jazeera. РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T20:06:00+03:00

в мире

афганистан

кунар

лагман (провинция)

красный полумесяц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038881493_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_538d429549af90b1096894ea087bde0b.jpg

КАИР, 6 сен - РИА Новости. Поисково-спасательная операция после землетрясения в Афганистане завершена, заявил губернатор провинции Кунар Кудратулла Абу Хамза телеканалу Al Jazeera. "Операция по поиску выживших после землетрясения завершена. Погибли 2204 человека, пострадали около 4000", - сказал губернатор Кунара. Ранее глава делегации Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Афганистане Джой Сингхал сообщил РИА Новости, что число жертв землетрясений в Афганистане продолжит расти, новые толчки вызвали дополнительные разрушения дорог и оползни, что затрудняет спасательные работы. В последний день августа на востоке Афганистана незадолго до полуночи произошло землетрясение магнитудой 6 с последующими афтершоками. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий. По последним данным властей Афганистана, число погибших увеличилось до 2205, еще 3640 человек пострадали.

2025

