В Афганистане завершили операцию по поиску выживших после землетрясения
06.09.2025
В Афганистане завершили операцию по поиску выживших после землетрясения
В Афганистане завершили операцию по поиску выживших после землетрясения - РИА Новости, 06.09.2025
В Афганистане завершили операцию по поиску выживших после землетрясения
Поисково-спасательная операция после землетрясения в Афганистане завершена, заявил губернатор провинции Кунар Кудратулла Абу Хамза телеканалу Al Jazeera. РИА Новости, 06.09.2025
в мире
афганистан
кунар
лагман (провинция)
красный полумесяц
КАИР, 6 сен - РИА Новости. Поисково-спасательная операция после землетрясения в Афганистане завершена, заявил губернатор провинции Кунар Кудратулла Абу Хамза телеканалу Al Jazeera. "Операция по поиску выживших после землетрясения завершена. Погибли 2204 человека, пострадали около 4000", - сказал губернатор Кунара. Ранее глава делегации Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Афганистане Джой Сингхал сообщил РИА Новости, что число жертв землетрясений в Афганистане продолжит расти, новые толчки вызвали дополнительные разрушения дорог и оползни, что затрудняет спасательные работы. В последний день августа на востоке Афганистана незадолго до полуночи произошло землетрясение магнитудой 6 с последующими афтершоками. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий. По последним данным властей Афганистана, число погибших увеличилось до 2205, еще 3640 человек пострадали.
афганистан
кунар
лагман (провинция)
в мире, афганистан, кунар, лагман (провинция), красный полумесяц
В мире, Афганистан, Кунар, Лагман (провинция), Красный полумесяц
В Афганистане завершили операцию по поиску выживших после землетрясения

В Афганистане завершили поисково-спасательную операцию после землетрясения

Последствия землетрясения в афганской провинции Кунар
Последствия землетрясения в афганской провинции Кунар - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© AP Photo / Wahidullah Kakar
Последствия землетрясения в афганской провинции Кунар. Архивное фото
КАИР, 6 сен - РИА Новости. Поисково-спасательная операция после землетрясения в Афганистане завершена, заявил губернатор провинции Кунар Кудратулла Абу Хамза телеканалу Al Jazeera.
"Операция по поиску выживших после землетрясения завершена. Погибли 2204 человека, пострадали около 4000", - сказал губернатор Кунара.
Ранее глава делегации Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Афганистане Джой Сингхал сообщил РИА Новости, что число жертв землетрясений в Афганистане продолжит расти, новые толчки вызвали дополнительные разрушения дорог и оползни, что затрудняет спасательные работы.
В последний день августа на востоке Афганистана незадолго до полуночи произошло землетрясение магнитудой 6 с последующими афтершоками. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий. По последним данным властей Афганистана, число погибших увеличилось до 2205, еще 3640 человек пострадали.
Заголовок открываемого материала