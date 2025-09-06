https://ria.ru/20250906/adygeja-2040188185.html

В Адыгее упал украинский беспилотник

Обломки БПЛА найдены в Тахтамукайском районе республики Адыгея, пострадали три частных дома, погибших нет, сообщил глава Тахтамукайского района республики Савв... РИА Новости, 06.09.2025

КРАСНОДАР, 6 сен — РИА Новости. Обломки БПЛА найдены в Тахтамукайском районе республики Адыгея, пострадали три частных дома, погибших нет, сообщил глава Тахтамукайского района республики Савв Аскер. "Этой ночью в ауле Афипсип упал вражеский беспилотный летательный аппарат. Погибших и раненых нет. В той или иной степени пострадали три частных домовладения, в основном остекление", - написал Аскер в своем официальном Telegram-канале. Всем собственникам домов окажут финансовую помощь из бюджета Тахтамукайского района, добавил глава района.

