В Адыгее упал украинский беспилотник
В Адыгее упал украинский беспилотник
2025-09-06T16:31:00+03:00
КРАСНОДАР, 6 сен — РИА Новости. Обломки БПЛА найдены в Тахтамукайском районе республики Адыгея, пострадали три частных дома, погибших нет, сообщил глава Тахтамукайского района республики Савв Аскер. "Этой ночью в ауле Афипсип упал вражеский беспилотный летательный аппарат. Погибших и раненых нет. В той или иной степени пострадали три частных домовладения, в основном остекление", - написал Аскер в своем официальном Telegram-канале. Всем собственникам домов окажут финансовую помощь из бюджета Тахтамукайского района, добавил глава района.
