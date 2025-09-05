https://ria.ru/20250905/zelenskiy-2040085795.html

Зеленский заявил, что не остановит удары по энергоинфраструктуре России

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский, ранее приказавший ВСУ наносить удары по нефтепроводу "Дружба", вновь выступил с угрозами, что Украина продолжить наносить удары по энергетической инфраструктуре России.Кроме того, после встречи со словацким премьером Робертом Фицо Зеленский сообщил, что отказывается поставлять в Словакию российский газ или нефть через украинскую территорию."Мы готовы к поставкам газа и нефти на территорию Словакии, если это не российский газ и не российская нефть... на этом точка", - заявил Зеленский.Фицо, выступающий против вооружения Украины и ее членства в НАТО, в пятницу впервые встретился с Зеленским в двустороннем формате в украинском Ужгороде, чтобы обсудить недопустимость ударов по важному для Словакии нефтепроводу "Дружба". Ранее он также сообщал, что намеревается озвучить некие выводы по итогам общения с президентом России Владимиром Путиным в Пекине. В состав словацкой делегации входили глава МИД республики Юрай Бланар и вице-премьер - министр экономики республики Дениса Сакова.Словакия перестала получать нефть по нефтепроводу "Дружба" 21 августа после атаки ВСУ на этот объект. Глава венгерского МИД Петер Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу и попросили гарантировать их безопасность. Венгерский министр иностранных дел в среду сообщил, что поставки по "Дружбе" возобновятся в четверг в тестовом режиме и не в полном объеме.Позднее Сийярто заявил, что власти Венгрии запретили въезд в страну и, как следствие, на территорию Шенгенской зоны командиру украинского воинского подразделения, ответственного за последние атаки на нефтепровод "Дружба". Позднее венгерское управление по миграции сообщило, что власти Венгрии на три года запретили въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди.Венгерский премьер Виктор Орбан 12 августа заявил, что страна могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электричества, но не заинтересована в этом. Во вторник глава МИД Венгрии сказал, что государство может прекратить поставки электричества на Украину, которые составляют до 40% украинского импорта, но не хочет, чтобы украинские дети отвечали за поступки бывшего актера Зеленского.Ранее между Украиной и Венгрией произошла дипломатическая перепалка: Сийярто призвал киевский режим прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые венгерские власти расценивают как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.

россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире, роберт фицо, словакия, украина, нато, венгрия, петер сийярто, еврокомиссия