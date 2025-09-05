Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что не остановит удары по энергоинфраструктуре России - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:15 05.09.2025 (обновлено: 21:13 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/zelenskiy-2040085795.html
Зеленский заявил, что не остановит удары по энергоинфраструктуре России
Зеленский заявил, что не остановит удары по энергоинфраструктуре России - РИА Новости, 05.09.2025
Зеленский заявил, что не остановит удары по энергоинфраструктуре России
Владимир Зеленский, ранее приказавший ВСУ наносить удары по нефтепроводу "Дружба", вновь выступил с угрозами, что Украина продолжить наносить удары по... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T19:15:00+03:00
2025-09-05T21:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире
роберт фицо
словакия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036446024_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_07d923d2ce269f2265511f560dac0287.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский, ранее приказавший ВСУ наносить удары по нефтепроводу "Дружба", вновь выступил с угрозами, что Украина продолжить наносить удары по энергетической инфраструктуре России.Кроме того, после встречи со словацким премьером Робертом Фицо Зеленский сообщил, что отказывается поставлять в Словакию российский газ или нефть через украинскую территорию."Мы готовы к поставкам газа и нефти на территорию Словакии, если это не российский газ и не российская нефть... на этом точка", - заявил Зеленский.Фицо, выступающий против вооружения Украины и ее членства в НАТО, в пятницу впервые встретился с Зеленским в двустороннем формате в украинском Ужгороде, чтобы обсудить недопустимость ударов по важному для Словакии нефтепроводу "Дружба". Ранее он также сообщал, что намеревается озвучить некие выводы по итогам общения с президентом России Владимиром Путиным в Пекине. В состав словацкой делегации входили глава МИД республики Юрай Бланар и вице-премьер - министр экономики республики Дениса Сакова.Словакия перестала получать нефть по нефтепроводу "Дружба" 21 августа после атаки ВСУ на этот объект. Глава венгерского МИД Петер Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу и попросили гарантировать их безопасность. Венгерский министр иностранных дел в среду сообщил, что поставки по "Дружбе" возобновятся в четверг в тестовом режиме и не в полном объеме.Позднее Сийярто заявил, что власти Венгрии запретили въезд в страну и, как следствие, на территорию Шенгенской зоны командиру украинского воинского подразделения, ответственного за последние атаки на нефтепровод "Дружба". Позднее венгерское управление по миграции сообщило, что власти Венгрии на три года запретили въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди.Венгерский премьер Виктор Орбан 12 августа заявил, что страна могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электричества, но не заинтересована в этом. Во вторник глава МИД Венгрии сказал, что государство может прекратить поставки электричества на Украину, которые составляют до 40% украинского импорта, но не хочет, чтобы украинские дети отвечали за поступки бывшего актера Зеленского.Ранее между Украиной и Венгрией произошла дипломатическая перепалка: Сийярто призвал киевский режим прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые венгерские власти расценивают как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.
https://ria.ru/20250902/dolgo-2039054463.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
словакия
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036446024_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_57988fb0b540dd8422173fb047dea587.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире, роберт фицо, словакия, украина, нато, венгрия, петер сийярто, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире, Роберт Фицо, Словакия, Украина, НАТО, Венгрия, Петер Сийярто, Еврокомиссия
Зеленский заявил, что не остановит удары по энергоинфраструктуре России

Зеленский после встречи с Фицо пригрозил новыми ударами по энергетике России

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский, ранее приказавший ВСУ наносить удары по нефтепроводу "Дружба", вновь выступил с угрозами, что Украина продолжить наносить удары по энергетической инфраструктуре России.
Кроме того, после встречи со словацким премьером Робертом Фицо Зеленский сообщил, что отказывается поставлять в Словакию российский газ или нефть через украинскую территорию.
Путин об атаках ВСУ на энергетическую инфраструктуру - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Путин: Россия долго терпела удары ВСУ по энергетике, но этому настал конец
2 сентября, 12:40
«
"Мы готовы к поставкам газа и нефти на территорию Словакии, если это не российский газ и не российская нефть... на этом точка", - заявил Зеленский.
Фицо, выступающий против вооружения Украины и ее членства в НАТО, в пятницу впервые встретился с Зеленским в двустороннем формате в украинском Ужгороде, чтобы обсудить недопустимость ударов по важному для Словакии нефтепроводу "Дружба". Ранее он также сообщал, что намеревается озвучить некие выводы по итогам общения с президентом России Владимиром Путиным в Пекине. В состав словацкой делегации входили глава МИД республики Юрай Бланар и вице-премьер - министр экономики республики Дениса Сакова.
Словакия перестала получать нефть по нефтепроводу "Дружба" 21 августа после атаки ВСУ на этот объект. Глава венгерского МИД Петер Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу и попросили гарантировать их безопасность. Венгерский министр иностранных дел в среду сообщил, что поставки по "Дружбе" возобновятся в четверг в тестовом режиме и не в полном объеме.
Позднее Сийярто заявил, что власти Венгрии запретили въезд в страну и, как следствие, на территорию Шенгенской зоны командиру украинского воинского подразделения, ответственного за последние атаки на нефтепровод "Дружба". Позднее венгерское управление по миграции сообщило, что власти Венгрии на три года запретили въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди.
Венгерский премьер Виктор Орбан 12 августа заявил, что страна могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электричества, но не заинтересована в этом. Во вторник глава МИД Венгрии сказал, что государство может прекратить поставки электричества на Украину, которые составляют до 40% украинского импорта, но не хочет, чтобы украинские дети отвечали за поступки бывшего актера Зеленского.
Ранее между Украиной и Венгрией произошла дипломатическая перепалка: Сийярто призвал киевский режим прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые венгерские власти расценивают как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВ миреРоберт ФицоСловакияУкраинаНАТОВенгрияПетер СийяртоЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала