Премьер Словакии Фицо встретился с Зеленским в Ужгороде
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал на Украину и провел переговоры с Владимиром Зеленским, сообщило издание Dennik N.
"Роберт Фицо встретился с Владимиром Зеленским в Ужгороде", — говорится в материале.
Отмечается, что в состав словацкой делегации входят глава Минэкономики Дениса Сакова и министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар. С украинской стороны, помимо главы киевского режима, во встрече участвует премьер-министр Юлия Свириденко.
Позднее премьер заявил, что Словакия продолжит проводить независимую внешнюю политику, "ориентированную на все четыре стороны света".
Фицо 2 сентября заявил, что после диалога с Владимиром Путиным на переговорах в Пекине сделал несколько выводов, которые он планирует озвучить Зеленскому. Премьер добавил, что хочет обсудить недопустимость атак на энергоинфраструктуру.
Российский президент посоветовал Фицо остановить поставки газа и электроэнергии на Украину, чтобы заставить киевские власти уважать чужие интересы.
Атаки ВСУ на нефтепровод
За прошлый месяц ВСУ трижды ударяли по трубопроводу "Дружба": 13, 18 и 22 августа. Две последние атаки привели к приостановке прокачки нефти. Венгрия и Словакия лишились поставок на шесть дней.
После произошедшего власти Венгрии и Словакии обратились в Еврокомиссию с просьбой гарантировать их энергетическую безопасность. Однако, как заявил РИА Новости источник в ЕК, там не видят угрозы поставкам топлива в Евросоюз.
Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.