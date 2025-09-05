Рейтинг@Mail.ru
"В Москву". В Раде возмутились новым заявлением Зеленского - РИА Новости, 05.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:20 05.09.2025 (обновлено: 16:22 05.09.2025)
"В Москву". В Раде возмутились новым заявлением Зеленского
Владимир Зеленский отказался посетить Москву для переговоров, что говорит о его желании затягивать конфликт как можно дольше, заявил выехавший с Украины депутат РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский отказался посетить Москву для переговоров, что говорит о его желании затягивать конфликт как можно дольше, заявил выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram."Я не вижу ни одной причины не ехать в Москву ради мира. Кто против этого — тот за продолжение войны. Кто ищет отговорки и условия — тот торгует жизнями украинцев", — написал он.Дмитрук подчеркнул, что у Украины есть только два пути — либо начать "прямой диалог ради спасения страны", либо продолжать "играть в чужую игру и терять людей каждый день".Глава киевского режима накануне отверг идею от встречи с Путиным в Москве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что в случае согласия, Зеленский приехал бы на переговоры, а не для капитуляции.
© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский отказался посетить Москву для переговоров, что говорит о его желании затягивать конфликт как можно дольше, заявил выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram.
"Я не вижу ни одной причины не ехать в Москву ради мира. Кто против этого — тот за продолжение войны. Кто ищет отговорки и условия — тот торгует жизнями украинцев", — написал он.
Дмитрук подчеркнул, что у Украины есть только два пути — либо начать "прямой диалог ради спасения страны", либо продолжать "играть в чужую игру и терять людей каждый день".
Глава киевского режима накануне отверг идею от встречи с Путиным в Москве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что в случае согласия, Зеленский приехал бы на переговоры, а не для капитуляции.
