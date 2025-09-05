https://ria.ru/20250905/zasedanie-2039900673.html

Пленарное заседание ВЭФ завершилось

Пленарное заседание ВЭФ завершилось - РИА Новости, 05.09.2025

Пленарное заседание ВЭФ завершилось

Главное мероприятие десятого Восточного экономического форума - пленарное заседание, на котором выступил президент России Владимир Путин, завершилось во... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T10:04:00+03:00

2025-09-05T10:04:00+03:00

2025-09-05T10:07:00+03:00

экономика

вэф-2025

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039892236_0:438:2861:2047_1920x0_80_0_0_de1df3d892d1eb9e9385e06d5babb4b6.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Главное мероприятие десятого Восточного экономического форума - пленарное заседание, на котором выступил президент России Владимир Путин, завершилось во Владивостоке, продлившись 2 часа 56 минут, передаёт корреспондент РИА Новости.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>Российский лидер традиционно выступил на пленарной сессии форума. В этом году вместе с ним в мероприятии принимали участие премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250905/putin-2039900289.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, вэф-2025, россия, владимир путин