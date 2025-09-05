Пленарное заседание ВЭФ завершилось
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Главное мероприятие десятого Восточного экономического форума - пленарное заседание, на котором выступил президент России Владимир Путин, завершилось во Владивостоке, продлившись 2 часа 56 минут, передаёт корреспондент РИА Новости.
Российский лидер традиционно выступил на пленарной сессии форума. В этом году вместе с ним в мероприятии принимали участие премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.