Чем больше зарплата у людей, тем лучше, заявил Путин
09:38 05.09.2025 (обновлено: 10:13 05.09.2025)
Чем больше зарплата у людей, тем лучше, заявил Путин
вэф-2025
владимир путин
россия
экономика
общество
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что чем больше люди получают заработную плату, тем лучше.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Мне кажется, что чем больше люди получают, тем лучше", - сказал Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
вэф-2025, владимир путин, россия, экономика, общество
ВЭФ-2025, Владимир Путин, Россия, Экономика, Общество
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что чем больше люди получают заработную плату, тем лучше.
"Мне кажется, что чем больше люди получают, тем лучше", - сказал Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЭФ-2025Владимир ПутинРоссияЭкономикаОбщество
 
 
