Бойцы "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за неделю

Российская группировка войск "Запад" в течение недели заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад,... РИА Новости, 05.09.2025

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" в течение недели заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад, противник потерял более 1680 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке российского ведомства за период с 30 августа по 5 сентября."Противник потерял более 1680 военнослужащих, два танка, 33 боевые бронированные машины, в том числе 13 западного производства, 129 автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 31 склад боеприпасов, 53 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - добавили в МО РФ.

