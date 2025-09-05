Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за неделю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 05.09.2025
Бойцы "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за неделю
Бойцы "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за неделю - РИА Новости, 05.09.2025
Бойцы "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за неделю
Российская группировка войск "Запад" в течение недели заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад,... РИА Новости, 05.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" в течение недели заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад, противник потерял более 1680 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке российского ведомства за период с 30 августа по 5 сентября."Противник потерял более 1680 военнослужащих, два танка, 33 боевые бронированные машины, в том числе 13 западного производства, 129 автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 31 склад боеприпасов, 53 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - добавили в МО РФ.
Бойцы "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за неделю

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" в течение недели заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад, противник потерял более 1680 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке российского ведомства за период с 30 августа по 5 сентября.
"Противник потерял более 1680 военнослужащих, два танка, 33 боевые бронированные машины, в том числе 13 западного производства, 129 автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 31 склад боеприпасов, 53 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - добавили в МО РФ.
Специальная военная операция на Украине
 
 
