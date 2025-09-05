https://ria.ru/20250905/zaharova-2039992676.html

Захарова рассказала о важности ядерного сдерживания

Захарова рассказала о важности ядерного сдерживания

Захарова рассказала о важности ядерного сдерживания

В нынешних условиях ядерное сдерживание является для России неотъемлемым элементом купирования внешних угроз, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В нынешних условиях ядерное сдерживание является для России неотъемлемым элементом купирования внешних угроз, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В современных условиях ядерное сдерживание остается для России неотъемлемым элементом усилий по купированию конкретных внешних угроз национальной безопасности, которые продолжают нарастать, к сожалению. И, как следствие, фактор ядерного оружия в качестве крайней меры самообороны Россия вынуждена сохранять в национальных доктринальных установках", - сказала Захарова в интервью газете "Аргументы и факты". При этом она подчеркнула, что Россия никому не угрожает ядерным оружием, а действует строго в рамках логики ядерного сдерживания и относится к политике в данной сфере с максимальной ответственностью, серьезностью. По ее словам, российские доктринальные установки сохраняют сугубо оборонительную направленность и достаточно строго очерчивают те крайние обстоятельства, в которых наша страна за собой оставляет право на ядерное реагирование. "Конечно, принципиальная позиция России основывается и базируется на постулате, что в ядерной войне не может быть победителя, она никогда не должна быть развязана. Я напомню, что этот тезис был подтвержден лидерами стран ядерной пятерки в совместном заявлении 3 января 2022 года. Важно, чтобы в данном контексте все участники пятерки на деле проявляли приверженность этому самому задекларированному стремлению не допускать любую войну между ядерными державами - как ядерную, так и обычную", - сказала Захарова. Она напомнила, что в совместном заявлении было зафиксировано, что для этого требуется избегать военной конфронтации, проявлять взаимное уважение и признание интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности. "Но, вопреки этой логике, закрепленной в совместных документах государств ядерной пятерки, натовцы продолжают балансировать на грани прямого военного столкновения с Россией", - пояснила официальный представитель МИД. "Стратегические ядерные силы нашей страны непрерывно находятся в состоянии готовности к незамедлительному выполнению боевых задач по предназначению в случае получения такого приказа. А как следствие, вероятный противник вынужден считаться с тем, что надежность российского ядерного сдерживания обеспечивается в любой момент времени и в любых обстоятельствах. Это закреплено теперь не только в заявлениях, это закреплено в нашем законе", - заключила она.

