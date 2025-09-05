https://ria.ru/20250905/zaharova-2039816616.html
Захарова призвала приглашать в Арктику знаменитостей
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала приглашать популярных у населения людей в российскую Арктику для ознакомления их аудитории с регионом. "Давайте приглашать в Арктику популярных людей для того, чтобы они открывали своей аудитории этот фантастический регион, может быть, и сами в то не веря", - сказала она , выступая на сессии ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
