Захарова призвала приглашать в Арктику знаменитостей

05:41 05.09.2025
арктика
россия
владивосток
мария захарова
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
экономика
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала приглашать популярных у населения людей в российскую Арктику для ознакомления их аудитории с регионом. "Давайте приглашать в Арктику популярных людей для того, чтобы они открывали своей аудитории этот фантастический регион, может быть, и сами в то не веря", - сказала она , выступая на сессии ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
арктика, россия, владивосток, мария захарова, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025, экономика
Арктика, Россия, Владивосток, Мария Захарова, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025, Экономика
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
АрктикаРоссияВладивостокМария ЗахароваДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025Экономика
 
 
