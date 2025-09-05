https://ria.ru/20250905/zaes-2039812103.html

Глава "Росатома" допустил возможность сотрудничества с Westinghouse на ЗАЭС

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Часть электроэнергии с Запорожской АЭС может пойти на экспорт, "Росатом" готов обсуждать с американской Westinghouse вопрос использования ядерного топлива на станции, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" в ходе Восточного экономического форума. глава госкорпорации Алексей Лихачев.Он отметил, что "Росатом" готов к любому решению об использовании электроэнергии с ЗАЭС."Возникает всегда вопрос, куда мы будем выдавать эти шесть гигаватт атомного электричества. Это большая цифра. Конечно, в первую очередь на наши территории, которые сейчас будут нуждаться в повышенном энергообеспечении... с возрождением этих регионов. Но в принципе какая-то часть электроэнергии может стать предметом международного сотрудничества", — сказал Лихачев.Он добавил, что у "Росатома" имелись контакты с американской Westinghouse, госкорпорация готова обсуждать вопрос ядерного топлива на ЗАЭС. Это, уточнил он, будет сделано после политического решения руководства России.Сейчас "Росатом" ведет подготовку к перезапуску Запорожской АЭС, на которой эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью по 1 ГВт каждый."Росатом" считает необходимым со временем обсудить с США, что делать с ядерным топливом американского производства, находящимся на ЗАЭС, говорил ранее Лихачев. Американская сторона сообщила России как через МАГАТЭ, так и напрямую о том, что озабочена вопросом интеллектуальной собственности на это топливо, отмечал глава корпорации. По его словам, "Росатом" готов вернуть это топливо, в том числе отработавшее, производителю — компании Westinghouse. Для решения понадобятся "определенные консультации", но для них нужно политическое решение, подчеркивал Лихачев.Президент России Владимир Путин во вторник в ходе встречи с премьером Словакии Робертом Фицо не исключил, что сотрудничество на Запорожской АЭС может вестись в трехстороннем формате с США и Украиной.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.

