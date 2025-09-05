https://ria.ru/20250905/yug-2039957552.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за неделю

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за неделю - РИА Новости, 05.09.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за неделю

Подразделения группировки войск "Юг" за неделю уничтожили свыше 1460 военнослужащих ВСУ, 13 боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике, сообщило... РИА Новости, 05.09.2025

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за неделю уничтожили свыше 1460 военнослужащих ВСУ, 13 боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике, сообщило в пятницу журналистам Минобороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что за неделю в зоне действия группировки "Юг" потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1460 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 50 автомобилей и 19 орудий полевой артиллерии, а также девять станций радиоэлектронной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.

донецкая народная республика

2025

