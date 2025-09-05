https://ria.ru/20250905/yug-2039957552.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за неделю - РИА Новости, 05.09.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за неделю
Подразделения группировки войск "Юг" за неделю уничтожили свыше 1460 военнослужащих ВСУ, 13 боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике, сообщило... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T12:20:00+03:00
2025-09-05T12:20:00+03:00
2025-09-05T12:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за неделю уничтожили свыше 1460 военнослужащих ВСУ, 13 боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике, сообщило в пятницу журналистам Минобороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что за неделю в зоне действия группировки "Юг" потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1460 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 50 автомобилей и 19 орудий полевой артиллерии, а также девять станций радиоэлектронной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_f897b9356b0444cc166e55236b20e8c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за неделю
МО РФ: ВСУ потеряли более 1460 военных в зоне действий "Юга" за неделю