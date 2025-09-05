Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за неделю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 05.09.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за неделю - РИА Новости, 05.09.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за неделю
Подразделения группировки войск "Юг" за неделю уничтожили свыше 1460 военнослужащих ВСУ, 13 боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике, сообщило... РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за неделю уничтожили свыше 1460 военнослужащих ВСУ, 13 боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике, сообщило в пятницу журналистам Минобороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что за неделю в зоне действия группировки "Юг" потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1460 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 50 автомобилей и 19 орудий полевой артиллерии, а также девять станций радиоэлектронной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за неделю уничтожили свыше 1460 военнослужащих ВСУ, 13 боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике, сообщило в пятницу журналистам Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что за неделю в зоне действия группировки "Юг" потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1460 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 50 автомобилей и 19 орудий полевой артиллерии, а также девять станций радиоэлектронной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.
