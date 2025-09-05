Рейтинг@Mail.ru
В Йемене обвинили хуситов в попытках создать химоружие
14:32 05.09.2025 (обновлено: 14:35 05.09.2025)
В Йемене обвинили хуситов в попытках создать химоружие
ДОХА, 5 сен - РИА Новости. Министр информации международно признанного правительства Йемена Муаммар аль-Арьяни обвинил правящее на севере страны шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситов) в попытках создать химическое оружие под контролем иранских специалистов. "Террористическое ополчение хуситов создало заводы по производству химического оружия под непосредственным контролем и управлением иранских специалистов, это представляет катастрофическую угрозу региональной и международной безопасности", - заявил он в интервью эмиратской газете The National. По его словам, Иран якобы недавно завез токсичные газы и материалы, используемые для производства химического оружия, на подконтрольные хуситам территории. "Наши надежные источники сообщают, что члены группировки уже начали подготовку этих смертоносных материалов и установку их на баллистических ракетах и ​​беспилотниках" - добавил аль-Арьяни. По его словам, появление в арсенале хуситов "оружия, запрещённого международным правом", выходит за рамки "традиционной угрозы, исходящей от их баллистических ракет и беспилотников". Министр призвал ООН и Организацию по запрещению химического оружия расследовать информацию о появлении на подконтрольных хуситам территориях ядовитых материалов и принять действия, чтобы предотвратить превращение Йемена в территорию с секретными лабораториями по производству запрещенных веществ.
В Йемене обвинили хуситов в попытках создать химоружие

Муаммар аль-Арьяни обвинил хуситов в создании химоружия под контролем Ирана

ДОХА, 5 сен - РИА Новости. Министр информации международно признанного правительства Йемена Муаммар аль-Арьяни обвинил правящее на севере страны шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситов) в попытках создать химическое оружие под контролем иранских специалистов.
"Террористическое ополчение хуситов создало заводы по производству химического оружия под непосредственным контролем и управлением иранских специалистов, это представляет катастрофическую угрозу региональной и международной безопасности", - заявил он в интервью эмиратской газете The National.
По его словам, Иран якобы недавно завез токсичные газы и материалы, используемые для производства химического оружия, на подконтрольные хуситам территории.
"Наши надежные источники сообщают, что члены группировки уже начали подготовку этих смертоносных материалов и установку их на баллистических ракетах и ​​беспилотниках" - добавил аль-Арьяни.
По его словам, появление в арсенале хуситов "оружия, запрещённого международным правом", выходит за рамки "традиционной угрозы, исходящей от их баллистических ракет и беспилотников".
Министр призвал ООН и Организацию по запрещению химического оружия расследовать информацию о появлении на подконтрольных хуситам территориях ядовитых материалов и принять действия, чтобы предотвратить превращение Йемена в территорию с секретными лабораториями по производству запрещенных веществ.
