В Йемене обвинили хуситов в попытках создать химоружие

2025-09-05T14:32:00+03:00

2025-09-05T14:32:00+03:00

2025-09-05T14:35:00+03:00

ДОХА, 5 сен - РИА Новости. Министр информации международно признанного правительства Йемена Муаммар аль-Арьяни обвинил правящее на севере страны шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситов) в попытках создать химическое оружие под контролем иранских специалистов. "Террористическое ополчение хуситов создало заводы по производству химического оружия под непосредственным контролем и управлением иранских специалистов, это представляет катастрофическую угрозу региональной и международной безопасности", - заявил он в интервью эмиратской газете The National. По его словам, Иран якобы недавно завез токсичные газы и материалы, используемые для производства химического оружия, на подконтрольные хуситам территории. "Наши надежные источники сообщают, что члены группировки уже начали подготовку этих смертоносных материалов и установку их на баллистических ракетах и ​​беспилотниках" - добавил аль-Арьяни. По его словам, появление в арсенале хуситов "оружия, запрещённого международным правом", выходит за рамки "традиционной угрозы, исходящей от их баллистических ракет и беспилотников". Министр призвал ООН и Организацию по запрещению химического оружия расследовать информацию о появлении на подконтрольных хуситам территориях ядовитых материалов и принять действия, чтобы предотвратить превращение Йемена в территорию с секретными лабораториями по производству запрещенных веществ.

