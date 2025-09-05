Рейтинг@Mail.ru
В США отреагировали на ответ Путина на планы Запада по Украине
13:36 05.09.2025 (обновлено: 16:33 05.09.2025)
В США отреагировали на ответ Путина на планы Запада по Украине
Владимир Путин резко ответил западным странам на их планы по размещению своих военнослужащих на Украине, пишет The Washington Post.
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Владимир Путин резко ответил западным странам на их планы по размещению своих военнослужащих на Украине, пишет The Washington Post."Путин заявил, что любые иностранные военные на Украине будут законными целями, резко ответив на ведущиеся обсуждения американцев и европейцев по отправке сил для обеспечения соблюдения будущего мирного договора", — говорится в публикации.В пятницу Путин заявил, что Москва будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.Накануне президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже заявил, что двадцать шесть стран обязались разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня.Встреча прошла в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и Макрона. Агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что участники встречи договорились о цели усилить Украину до такой степени, чтобы она стала "дикобразом" и после окончания конфликта больше не смогла стать "объектом военной агрессии".
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Владимир Путин резко ответил западным странам на их планы по размещению своих военнослужащих на Украине, пишет The Washington Post.
"Путин заявил, что любые иностранные военные на Украине будут законными целями, резко ответив на ведущиеся обсуждения американцев и европейцев по отправке сил для обеспечения соблюдения будущего мирного договора", — говорится в публикации.
В пятницу Путин заявил, что Москва будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже заявил, что двадцать шесть стран обязались разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня.
Встреча прошла в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и Макрона. Агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что участники встречи договорились о цели усилить Украину до такой степени, чтобы она стала "дикобразом" и после окончания конфликта больше не смогла стать "объектом военной агрессии".
