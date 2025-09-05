https://ria.ru/20250905/wp-2039988293.html

В США отреагировали на ответ Путина на планы Запада по Украине

В США отреагировали на ответ Путина на планы Запада по Украине - РИА Новости, 05.09.2025

В США отреагировали на ответ Путина на планы Запада по Украине

Владимир Путин резко ответил западным странам на их планы по размещению своих военнослужащих на Украине, пишет The Washington Post. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T13:36:00+03:00

2025-09-05T13:36:00+03:00

2025-09-05T16:33:00+03:00

в мире

украина

москва

франция

эммануэль макрон

владимир путин

кир стармер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039904205_0:0:3272:1842_1920x0_80_0_0_f9c804226fcb4b31f170403c6710488d.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Владимир Путин резко ответил западным странам на их планы по размещению своих военнослужащих на Украине, пишет The Washington Post."Путин заявил, что любые иностранные военные на Украине будут законными целями, резко ответив на ведущиеся обсуждения американцев и европейцев по отправке сил для обеспечения соблюдения будущего мирного договора", — говорится в публикации.В пятницу Путин заявил, что Москва будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.Накануне президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже заявил, что двадцать шесть стран обязались разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня.Встреча прошла в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и Макрона. Агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что участники встречи договорились о цели усилить Украину до такой степени, чтобы она стала "дикобразом" и после окончания конфликта больше не смогла стать "объектом военной агрессии".

https://ria.ru/20250905/putin-2039948124.html

https://ria.ru/20250905/makron-2039938762.html

украина

москва

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, москва, франция, эммануэль макрон, владимир путин, кир стармер