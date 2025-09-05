Рейтинг@Mail.ru
ВТБ планирует профинансировать производство стройматериалов в Приморье - РИА Новости, 05.09.2025
12:40 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/vtb-2039966258.html
ВТБ планирует профинансировать производство стройматериалов в Приморье
2025-09-05T12:40:00+03:00
2025-09-05T12:40:00+03:00
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. ВТБ планирует профинансировать строительство завода по производству автоклавных газобетонных блоков в промышленном парке "Большой Камень" в Приморском крае, сообщает пресс-служба банка. Проект с общим объемом инвестиций 2 миллиарда рублей реализует Приморский завод строительных материалов (ПЗСМ). Соглашение о сотрудничестве подписали на ВЭФ-2025 член правления ВТБ Руслан Еременко и генеральный директор ООО "ПЗСМ" Станислав Варнаков. Резидент ТОР "Приморье" построит завод общей площадью 10 тысяч квадратных метров. Предприятие сможет ежегодно производить 300 тысяч кубических метров автоклавных газобетонных блоков, которые отличает высокая экологичность, теплоизоляция и легкость. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован в апреле 2026 года, на нем будет создано 78 новых рабочих мест. "Приморский край – один из лидеров по объему жилищного строительства в стране. Рост производства стройматериалов в регионе позволит поддерживать высокие темпы обновления жилого фонда, социальной инфраструктуры, будет способствовать развитию на Дальнем Востоке ИЖС. Мы продолжим системно поддерживать проекты, направленные на рост производства в ДФО и создание здесь новых рабочих мест", - прокомментировал Еременко.
2025
© Фото : пресс-служба ВТБСтэнд ВТБ на ВЭФ-2025
© Фото : пресс-служба ВТБ
Стэнд ВТБ на ВЭФ-2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. ВТБ планирует профинансировать строительство завода по производству автоклавных газобетонных блоков в промышленном парке "Большой Камень" в Приморском крае, сообщает пресс-служба банка.
Проект с общим объемом инвестиций 2 миллиарда рублей реализует Приморский завод строительных материалов (ПЗСМ).
Соглашение о сотрудничестве подписали на ВЭФ-2025 член правления ВТБ Руслан Еременко и генеральный директор ООО "ПЗСМ" Станислав Варнаков.
Резидент ТОР "Приморье" построит завод общей площадью 10 тысяч квадратных метров. Предприятие сможет ежегодно производить 300 тысяч кубических метров автоклавных газобетонных блоков, которые отличает высокая экологичность, теплоизоляция и легкость. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован в апреле 2026 года, на нем будет создано 78 новых рабочих мест.
"Приморский край – один из лидеров по объему жилищного строительства в стране. Рост производства стройматериалов в регионе позволит поддерживать высокие темпы обновления жилого фонда, социальной инфраструктуры, будет способствовать развитию на Дальнем Востоке ИЖС. Мы продолжим системно поддерживать проекты, направленные на рост производства в ДФО и создание здесь новых рабочих мест", - прокомментировал Еременко.
