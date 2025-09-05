Рейтинг@Mail.ru
Боевики ВСУ стали реже пользоваться иномарками, рассказал российский боец
Специальная военная операция на Украине
 
23:11 05.09.2025
Боевики ВСУ стали реже пользоваться иномарками, рассказал российский боец
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
константиновка
дзержинск (донецкая область)
денис пушилин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Боевики ВСУ на константиновском направлении в ДНР стали реже пользоваться иномарками на поле боя, вместо этого они передвигаются на "Нивах" и "десятках" (LADA 110), рассказал РИА Новости командир отряда БПЛА "Южной" группировки войск с позывным "Сава". "Западная техника стала реже появляться. Также легковой транспорт, на чем они совершали ротации, - пикапы (Toyota - ред.) Hilux - уже встречаются реже. Порой на "Ниве" их (украинских военных - ред.) увидишь, либо на какой-нибудь "десятке", - сказал агентству "Сава". По мнению командира отряда, такая картина может говорить о том, что ВСУ берегут иностранную технику, либо ее у них попросту не осталось. "Патрулируем линию боевого соприкосновения. К примеру, видим, подъезжает "десяточка", видим, что оттуда вылазит военнослужащий ВСУ - успешно отрабатываем. За август мы отработали (поразили - ред.) в районе пять боевых бронированных машин. Танки сейчас особо не встречаются", - заключил боец. Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Город расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС РФ в этом году. В конце августа глава республики Денис Пушилин заявил, что российские подразделения уверенно продвигаются в направлении Константиновки: до города им осталось несколько километров.
безопасность, донецкая народная республика, константиновка, дзержинск (донецкая область), денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, toyota corolla
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Дзержинск (Донецкая область), Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Toyota Corolla
Боевики ВСУ стали реже пользоваться иномарками, рассказал российский боец

ВСУ пересели на "Нивы" и "десятки" на Константиновском направлении в ДНР

© AP Photo / Efrem Lukatsky Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Боевики ВСУ на константиновском направлении в ДНР стали реже пользоваться иномарками на поле боя, вместо этого они передвигаются на "Нивах" и "десятках" (LADA 110), рассказал РИА Новости командир отряда БПЛА "Южной" группировки войск с позывным "Сава".
"Западная техника стала реже появляться. Также легковой транспорт, на чем они совершали ротации, - пикапы (Toyota - ред.) Hilux - уже встречаются реже. Порой на "Ниве" их (украинских военных - ред.) увидишь, либо на какой-нибудь "десятке", - сказал агентству "Сава".
По мнению командира отряда, такая картина может говорить о том, что ВСУ берегут иностранную технику, либо ее у них попросту не осталось.
"Патрулируем линию боевого соприкосновения. К примеру, видим, подъезжает "десяточка", видим, что оттуда вылазит военнослужащий ВСУ - успешно отрабатываем. За август мы отработали (поразили - ред.) в районе пять боевых бронированных машин. Танки сейчас особо не встречаются", - заключил боец.
Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Город расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС РФ в этом году. В конце августа глава республики Денис Пушилин заявил, что российские подразделения уверенно продвигаются в направлении Константиновки: до города им осталось несколько километров.
Специальная военная операция на Украине Безопасность Донецкая Народная Республика Константиновка Дзержинск (Донецкая область) Денис Пушилин Вооруженные силы Украины Вооруженные силы РФ Toyota Corolla
 
 
