https://ria.ru/20250905/vsu-2040112832.html

Боевики ВСУ стали реже пользоваться иномарками, рассказал российский боец

Боевики ВСУ стали реже пользоваться иномарками, рассказал российский боец - РИА Новости, 05.09.2025

Боевики ВСУ стали реже пользоваться иномарками, рассказал российский боец

Боевики ВСУ на константиновском направлении в ДНР стали реже пользоваться иномарками на поле боя, вместо этого они передвигаются на "Нивах" и "десятках" (LADA... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T23:11:00+03:00

2025-09-05T23:11:00+03:00

2025-09-05T23:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

константиновка

дзержинск (донецкая область)

денис пушилин

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg

ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Боевики ВСУ на константиновском направлении в ДНР стали реже пользоваться иномарками на поле боя, вместо этого они передвигаются на "Нивах" и "десятках" (LADA 110), рассказал РИА Новости командир отряда БПЛА "Южной" группировки войск с позывным "Сава". "Западная техника стала реже появляться. Также легковой транспорт, на чем они совершали ротации, - пикапы (Toyota - ред.) Hilux - уже встречаются реже. Порой на "Ниве" их (украинских военных - ред.) увидишь, либо на какой-нибудь "десятке", - сказал агентству "Сава". По мнению командира отряда, такая картина может говорить о том, что ВСУ берегут иностранную технику, либо ее у них попросту не осталось. "Патрулируем линию боевого соприкосновения. К примеру, видим, подъезжает "десяточка", видим, что оттуда вылазит военнослужащий ВСУ - успешно отрабатываем. За август мы отработали (поразили - ред.) в районе пять боевых бронированных машин. Танки сейчас особо не встречаются", - заключил боец. Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Город расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС РФ в этом году. В конце августа глава республики Денис Пушилин заявил, что российские подразделения уверенно продвигаются в направлении Константиновки: до города им осталось несколько километров.

https://ria.ru/20250905/spetsoperatsiya-2040088796.html

донецкая народная республика

константиновка

дзержинск (донецкая область)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, донецкая народная республика, константиновка, дзержинск (донецкая область), денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, toyota corolla