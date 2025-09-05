https://ria.ru/20250905/vsu-2040112832.html
Боевики ВСУ стали реже пользоваться иномарками, рассказал российский боец
ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Боевики ВСУ на константиновском направлении в ДНР стали реже пользоваться иномарками на поле боя, вместо этого они передвигаются на "Нивах" и "десятках" (LADA 110), рассказал РИА Новости командир отряда БПЛА "Южной" группировки войск с позывным "Сава". "Западная техника стала реже появляться. Также легковой транспорт, на чем они совершали ротации, - пикапы (Toyota - ред.) Hilux - уже встречаются реже. Порой на "Ниве" их (украинских военных - ред.) увидишь, либо на какой-нибудь "десятке", - сказал агентству "Сава". По мнению командира отряда, такая картина может говорить о том, что ВСУ берегут иностранную технику, либо ее у них попросту не осталось. "Патрулируем линию боевого соприкосновения. К примеру, видим, подъезжает "десяточка", видим, что оттуда вылазит военнослужащий ВСУ - успешно отрабатываем. За август мы отработали (поразили - ред.) в районе пять боевых бронированных машин. Танки сейчас особо не встречаются", - заключил боец. Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Город расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС РФ в этом году. В конце августа глава республики Денис Пушилин заявил, что российские подразделения уверенно продвигаются в направлении Константиновки: до города им осталось несколько километров.
