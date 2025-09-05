https://ria.ru/20250905/vsu-2040102447.html

ВСУ создали "роту смерти", отправляя на штурм больных солдат

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Командование украинского полка специально отправляет слабых и больных солдат на штурм, чтобы они отвлекали огонь на себя, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "По прибытии в 425-й отдельный штурмовой полк командир оценивает новобранцев, и если он видит, что по каким-либо причинам или по здоровью воин из него никудышный, — ему прямая дорога в "роту смерти". Их задача в ходе штурмовых действий отвлекать на себя огонь, пока разведка выявляет наши огневые позиции", — сказал собеседник агентства.Он рассказал историю женщины. Ее брата с серьезными проблемами со зрением бросили на позиции без каких-либо документов и без телефона. Это сделали для того, чтобы было сложнее опознать тело и легче присвоить статус "пропавшего без вести". "В случае, когда отправлять на убой некого, делается запрос в смежную бригаду. Та, в свою очередь, отправляет "в командировку" уже своих военнослужащих выполнять функции "смертников", — добавил представитель силовых структур. По его словам, о такой практике в ВСУ рассказывают в том числе пленные солдаты.Мобилизация на УкраинеЗакон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая их и применяя к ним силу.

