ВСУ создали "роту смерти", отправляя на штурм больных солдат
Специальная военная операция на Украине
 
21:38 05.09.2025 (обновлено: 21:55 05.09.2025)
ВСУ создали "роту смерти", отправляя на штурм больных солдат
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Командование украинского полка специально отправляет слабых и больных солдат на штурм, чтобы они отвлекали огонь на себя, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "По прибытии в 425-й отдельный штурмовой полк командир оценивает новобранцев, и если он видит, что по каким-либо причинам или по здоровью воин из него никудышный, — ему прямая дорога в "роту смерти". Их задача в ходе штурмовых действий отвлекать на себя огонь, пока разведка выявляет наши огневые позиции", — сказал собеседник агентства.Он рассказал историю женщины. Ее брата с серьезными проблемами со зрением бросили на позиции без каких-либо документов и без телефона. Это сделали для того, чтобы было сложнее опознать тело и легче присвоить статус "пропавшего без вести". "В случае, когда отправлять на убой некого, делается запрос в смежную бригаду. Та, в свою очередь, отправляет "в командировку" уже своих военнослужащих выполнять функции "смертников", — добавил представитель силовых структур. По его словам, о такой практике в ВСУ рассказывают в том числе пленные солдаты.Мобилизация на УкраинеЗакон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая их и применяя к ним силу.
украина
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Командование украинского полка специально отправляет слабых и больных солдат на штурм, чтобы они отвлекали огонь на себя, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"По прибытии в 425-й отдельный штурмовой полк командир оценивает новобранцев, и если он видит, что по каким-либо причинам или по здоровью воин из него никудышный, — ему прямая дорога в "роту смерти". Их задача в ходе штурмовых действий отвлекать на себя огонь, пока разведка выявляет наши огневые позиции", — сказал собеседник агентства.
Он рассказал историю женщины. Ее брата с серьезными проблемами со зрением бросили на позиции без каких-либо документов и без телефона. Это сделали для того, чтобы было сложнее опознать тело и легче присвоить статус "пропавшего без вести".
"В случае, когда отправлять на убой некого, делается запрос в смежную бригаду. Та, в свою очередь, отправляет "в командировку" уже своих военнослужащих выполнять функции "смертников", — добавил представитель силовых структур.
По его словам, о такой практике в ВСУ рассказывают в том числе пленные солдаты.
Мобилизация на Украине

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".
Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.
В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая их и применяя к ним силу.
