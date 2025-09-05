Рейтинг@Mail.ru
Белгородский губернатор рассказал об атаках ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
20:14 05.09.2025
Белгородский губернатор рассказал об атаках ВСУ
Белгородский губернатор рассказал об атаках ВСУ - РИА Новости, 05.09.2025
Белгородский губернатор рассказал об атаках ВСУ
Украинские военные в пятницу обстреляли и атаковали дронами 11 населенных пунктов в семи приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 05.09.2025
БЕЛГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Украинские военные в пятницу обстреляли и атаковали дронами 11 населенных пунктов в семи приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Как рассказал губернатор, в Борисовском районе на участке автодороги Стригуны — Новоалександровка FPV-дрон атаковал грузовик, пострадал водитель. Две женщины ранены в селе Трефиловка Ракитянского района и в селе Архангельское Шебекинского округа в результате ударов беспилотников, их госпитализируют. "В селе Борисовка Волоконовского района дрон атаковал храм Благовещения Пресвятой Богородицы. В результате детонации внутри храма произошло возгорание купола, которое оперативно потушили. В хуторе Верный от удара FPV-дрона повреждено остекление надворной постройки. В хуторе Масычево Грайворонского округа FPV-дрон атаковал автомобиль… В селе Дунайка от детонации дрона повреждено остекление социального объекта", - написал Гладков. Кроме того, по данным губернатора, село Муром Шебекинского округа подверглось артобстрелу, повреждены несколько домовладений и линия электропередачи. В селе Новая Таволжанка от детонации двух дронов в двух частных домах, хозпостройке и административном здании есть повреждения. "Вблизи села Казинка Валуйского округа дрон ударил по грузовому автомобилю — повреждена кабина. В хуторе Дубровка в результате атаки FPV-дрона повреждена летняя кухня. В селе Красный Октябрь Белгородского района в результате сдетонировавшего дрона повреждены фасад и окна одного из корпусов предприятия", - уточнил Гладков.
Белгородский губернатор рассказал об атаках ВСУ

ВСУ обстреляли и атаковали дронами семь районов Белгородской области

БЕЛГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Украинские военные в пятницу обстреляли и атаковали дронами 11 населенных пунктов в семи приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Как рассказал губернатор, в Борисовском районе на участке автодороги Стригуны — Новоалександровка FPV-дрон атаковал грузовик, пострадал водитель. Две женщины ранены в селе Трефиловка Ракитянского района и в селе Архангельское Шебекинского округа в результате ударов беспилотников, их госпитализируют.
"В селе Борисовка Волоконовского района дрон атаковал храм Благовещения Пресвятой Богородицы. В результате детонации внутри храма произошло возгорание купола, которое оперативно потушили. В хуторе Верный от удара FPV-дрона повреждено остекление надворной постройки. В хуторе Масычево Грайворонского округа FPV-дрон атаковал автомобиль… В селе Дунайка от детонации дрона повреждено остекление социального объекта", - написал Гладков.
Кроме того, по данным губернатора, село Муром Шебекинского округа подверглось артобстрелу, повреждены несколько домовладений и линия электропередачи. В селе Новая Таволжанка от детонации двух дронов в двух частных домах, хозпостройке и административном здании есть повреждения.
"Вблизи села Казинка Валуйского округа дрон ударил по грузовому автомобилю — повреждена кабина. В хуторе Дубровка в результате атаки FPV-дрона повреждена летняя кухня. В селе Красный Октябрь Белгородского района в результате сдетонировавшего дрона повреждены фасад и окна одного из корпусов предприятия", - уточнил Гладков.
