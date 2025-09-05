https://ria.ru/20250905/vsu-2039961155.html

ВСУ за сутки атаковали восемь районов Белгородской области

происшествия

белгородская область

украина

грайворон

вячеслав гладков

БЕЛГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 8 районов Белгородской области 100 беспилотниками, 1 человек погиб, еще трое пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации главы региона, за минувшие сутки 34 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 17 снарядов, сбиты и подавлены 57 дронов. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 19 частных домовладениях, коммерческом предприятии, объекте связи и 5 транспортных средствах. "В Волоконовском районе по сёлам Борисовка и Тишанка нанесены удары 4 беспилотников. Последствий нет. В Грайворонском муниципальном округе город Грайворон, посёлок Горьковский, сёла Безымено, Глотово, Луговка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая и Сподарюшино, а также хутор Масычево подверглись 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 6 боеприпасов, и атакам 13 беспилотников, 3 из которых сбиты. В результате атаки дрона в селе Безымено погиб мужчина. В селе Глотово от удара дрона ранена женщина", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что Белгородский район атакован 16 беспилотниками, в посёлке Октябрьский ранена женщина, в Борисовском районе в селе Берёзовка от детонации дрона повреждён частный дом. В Валуйском округе совершены атаки 14 беспилотников, в больницу обратился мужчина, получивший баротравму в результате атаки FPV-дрона 2 сентября, в Краснояружском районе выпущено 11 боеприпасов и совершены атаки 12 беспилотников, отметил губернатор. "В Шебекинском муниципальном округе… нанесены удары 39 беспилотников, из которых 29 сбиты и подавлены… Над Яковлевским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

