Рейтинг@Mail.ru
Комбриг ВСУ Нащубский скрылся из расположения бригады, рассказали силовики - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:38 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/vsu-2039825446.html
Комбриг ВСУ Нащубский скрылся из расположения бригады, рассказали силовики
Комбриг ВСУ Нащубский скрылся из расположения бригады, рассказали силовики - РИА Новости, 05.09.2025
Комбриг ВСУ Нащубский скрылся из расположения бригады, рассказали силовики
Командование ВСУ вывело большую часть подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады с липцовского направления в Харьковской области и не может проводить... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T06:38:00+03:00
2025-09-05T06:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037942985_0:146:2500:1552_1920x0_80_0_0_2521daede689b009d53e6c828b634191.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Командование ВСУ вывело большую часть подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады с липцовского направления в Харьковской области и не может проводить ротацию оставшихся подразделений, а командир бригады укрывается в офисе так называемого главы харьковской военной администрации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Командование ВСУ вывело большую часть подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады с липцовского направления на другие участки фронта", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что подразделения вывели на покровское и купянское направления. В Липцах же, по словам собеседника агентства, полностью скована логистика ВСУ, у них нет возможности проводить ротацию оставшихся подразделений. "Комбриг 92-й бригады полковник Виталий Нащубский самоустранился от выполнения обязанностей и в настоящий момент укрывается в офисе главы Харьковской ОВА Синегубова", - сказал он. Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
https://ria.ru/20250905/vsu-2039825272.html
https://ria.ru/20250905/spetsoperatsiya-2039818789.html
харьковская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037942985_101:0:2322:1666_1920x0_80_0_0_7c1a2c51bfefee55b4939ae2ad2bf85c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Комбриг ВСУ Нащубский скрылся из расположения бригады, рассказали силовики

Комбриг 92-й бригады ВСУ Нащубский скрылся из расположения

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Командование ВСУ вывело большую часть подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады с липцовского направления в Харьковской области и не может проводить ротацию оставшихся подразделений, а командир бригады укрывается в офисе так называемого главы харьковской военной администрации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование ВСУ вывело большую часть подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады с липцовского направления на другие участки фронта", - сказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
ВСУ перебрасывают под Сумы боевиков президентской бригады
06:37
Он уточнил, что подразделения вывели на покровское и купянское направления.
В Липцах же, по словам собеседника агентства, полностью скована логистика ВСУ, у них нет возможности проводить ротацию оставшихся подразделений.
"Комбриг 92-й бригады полковник Виталий Нащубский самоустранился от выполнения обязанностей и в настоящий момент укрывается в офисе главы Харьковской ОВА Синегубова", - сказал он.
Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Марочко рассказал, как раненых наемников вывозят из-под Краматорска
06:02
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала