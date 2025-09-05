https://ria.ru/20250905/vsu-2039825446.html

Комбриг ВСУ Нащубский скрылся из расположения бригады, рассказали силовики

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Командование ВСУ вывело большую часть подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады с липцовского направления в Харьковской области и не может проводить ротацию оставшихся подразделений, а командир бригады укрывается в офисе так называемого главы харьковской военной администрации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Командование ВСУ вывело большую часть подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады с липцовского направления на другие участки фронта", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что подразделения вывели на покровское и купянское направления. В Липцах же, по словам собеседника агентства, полностью скована логистика ВСУ, у них нет возможности проводить ротацию оставшихся подразделений. "Комбриг 92-й бригады полковник Виталий Нащубский самоустранился от выполнения обязанностей и в настоящий момент укрывается в офисе главы Харьковской ОВА Синегубова", - сказал он. Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.

