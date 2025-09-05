ВСУ перебрасывают под Сумы боевиков президентской бригады
ВСУ перебрасывают на Сумское направление военных президентской бригады
Украинские военнослужащие
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. ВСУ перебрасывают на Сумское направление батальон из состава президентской бригады, который участвовал в нападении на Курскую область, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На Сумское направление перебрасывают восстановивший боеспособность 22-й отдельный батальон специального назначения из состава отдельной президентской бригады, который ранее участвовал во вторжении в Курскую область и был разбит в районе Гуево", — сказал собеседник агентства.
Это произошло после того, как 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ понес тяжелые потери, провалив контратаку в районе Андреевки, добавил он.
Зона безопасности в Сумской области
Президент Владимир Путин раскрыл детали ее создания на пленарной сессии ПМЭФ в июне:
- Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
- результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области — от восьми до двенадцати километров;
- у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии в этом регионе продиктованы логикой развития конфликта.
