ВСУ перебрасывают под Сумы боевиков президентской бригады
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:37 05.09.2025 (обновлено: 07:29 05.09.2025)
ВСУ перебрасывают под Сумы боевиков президентской бригады
ВСУ перебрасывают под Сумы боевиков президентской бригады - РИА Новости, 05.09.2025
ВСУ перебрасывают под Сумы боевиков президентской бригады
ВСУ перебрасывают на Сумское направление батальон из состава президентской бригады, который участвовал в нападении на Курскую область, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. ВСУ перебрасывают на Сумское направление батальон из состава президентской бригады, который участвовал в нападении на Курскую область, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "На Сумское направление перебрасывают восстановивший боеспособность 22-й отдельный батальон специального назначения из состава отдельной президентской бригады, который ранее участвовал во вторжении в Курскую область и был разбит в районе Гуево", — сказал собеседник агентства.Это произошло после того, как 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ понес тяжелые потери, провалив контратаку в районе Андреевки, добавил он.Зона безопасности в Сумской областиПрезидент Владимир Путин раскрыл детали ее создания на пленарной сессии ПМЭФ в июне:
ВСУ перебрасывают под Сумы боевиков президентской бригады

ВСУ перебрасывают на Сумское направление военных президентской бригады

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. ВСУ перебрасывают на Сумское направление батальон из состава президентской бригады, который участвовал в нападении на Курскую область, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На Сумское направление перебрасывают восстановивший боеспособность 22-й отдельный батальон специального назначения из состава отдельной президентской бригады, который ранее участвовал во вторжении в Курскую область и был разбит в районе Гуево", — сказал собеседник агентства.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
ВСУ попали в окружение в районе села Садки в Сумской области
2 сентября, 07:44
Это произошло после того, как 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ понес тяжелые потери, провалив контратаку в районе Андреевки, добавил он.

Зона безопасности в Сумской области

Президент Владимир Путин раскрыл детали ее создания на пленарной сессии ПМЭФ в июне:
  • Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
  • результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области — от восьми до двенадцати километров;
  • у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии в этом регионе продиктованы логикой развития конфликта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
