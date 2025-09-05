https://ria.ru/20250905/vsu-2039825272.html

ВСУ перебрасывают под Сумы боевиков президентской бригады

ВСУ перебрасывают под Сумы боевиков президентской бригады - РИА Новости, 05.09.2025

ВСУ перебрасывают под Сумы боевиков президентской бригады

ВСУ перебрасывают на Сумское направление батальон из состава президентской бригады, который участвовал в нападении на Курскую область, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T06:37:00+03:00

2025-09-05T06:37:00+03:00

2025-09-05T07:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

владимир путин

сумская область

украина

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. ВСУ перебрасывают на Сумское направление батальон из состава президентской бригады, который участвовал в нападении на Курскую область, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "На Сумское направление перебрасывают восстановивший боеспособность 22-й отдельный батальон специального назначения из состава отдельной президентской бригады, который ранее участвовал во вторжении в Курскую область и был разбит в районе Гуево", — сказал собеседник агентства.Это произошло после того, как 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ понес тяжелые потери, провалив контратаку в районе Андреевки, добавил он.Зона безопасности в Сумской областиПрезидент Владимир Путин раскрыл детали ее создания на пленарной сессии ПМЭФ в июне:

https://ria.ru/20250902/spetsoperatsiya-2038996187.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

сумская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, вооруженные силы украины, владимир путин, сумская область, украина, безопасность