Белоусов прокомментировал итоги встречи Путина и Ким Чен Ына

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Недавняя встреча президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына придала новый импульс отношениям между двумя странами, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Белоусов принял участие в торжественном приеме по случаю предстоящей 77-й годовщины основания КНДР. "Безусловно, не могу не отметить, что наши отношения динамично развиваются. Новый импульс придали этим отношениям недавняя встреча Владимира Владимировича Путина и товарища Ким Чен Ына 3 числа, буквально позавчера в Пекине. Встреча проходила в очень теплой и дружеской обстановке", - приводит Минобороны РФ слова Белоусова. Министр отметил, что странам предстоит вместе реализовывать те решения, которые были приняты политическими руководителями.

