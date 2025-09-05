Рейтинг@Mail.ru
20:20 05.09.2025
Белоусов прокомментировал итоги встречи Путина и Ким Чен Ына
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Недавняя встреча президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына придала новый импульс отношениям между двумя странами, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Белоусов принял участие в торжественном приеме по случаю предстоящей 77-й годовщины основания КНДР. "Безусловно, не могу не отметить, что наши отношения динамично развиваются. Новый импульс придали этим отношениям недавняя встреча Владимира Владимировича Путина и товарища Ким Чен Ына 3 числа, буквально позавчера в Пекине. Встреча проходила в очень теплой и дружеской обстановке", - приводит Минобороны РФ слова Белоусова. Министр отметил, что странам предстоит вместе реализовывать те решения, которые были приняты политическими руководителями.
россия, кндр (северная корея), пекин, владимир путин, ким чен ын, андрей белоусов, визит путина в китай — 2025
Россия, КНДР (Северная Корея), Пекин, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Андрей Белоусов, Визит Путина в Китай — 2025
Министр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Недавняя встреча президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына придала новый импульс отношениям между двумя странами, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
Белоусов принял участие в торжественном приеме по случаю предстоящей 77-й годовщины основания КНДР.
"Безусловно, не могу не отметить, что наши отношения динамично развиваются. Новый импульс придали этим отношениям недавняя встреча Владимира Владимировича Путина и товарища Ким Чен Ына 3 числа, буквально позавчера в Пекине. Встреча проходила в очень теплой и дружеской обстановке", - приводит Минобороны РФ слова Белоусова.
Министр отметил, что странам предстоит вместе реализовывать те решения, которые были приняты политическими руководителями.
Белоусов в посольстве КНДР на торжественном приеме по случаю 77-й годовщины образования Республики - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Белоусов принял участие в приеме по случаю 77-й годовщины основания КНДР
