Рейтинг@Mail.ru
Встречу Путина и Трампа можно очень быстро организовать, заявили в Кремле - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 05.09.2025 (обновлено: 12:10 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/vstrecha-2039942033.html
Встречу Путина и Трампа можно очень быстро организовать, заявили в Кремле
Встречу Путина и Трампа можно очень быстро организовать, заявили в Кремле - РИА Новости, 05.09.2025
Встречу Путина и Трампа можно очень быстро организовать, заявили в Кремле
Встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа можно быстро организовать, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T11:48:00+03:00
2025-09-05T12:10:00+03:00
в мире
владимир путин
дональд трамп
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275698_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_fb4c18392c348767a932a32f629a2b9e.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа можно быстро организовать, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью aif.ru."У меня нет сомнений, что если президенты посчитают необходимым, то их встреча может быть очень быстро организована. Так же, как быстро была организована встреча на Аляске. Рабочие контакты ведутся постоянно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи двух лидеров в ближайшее время.
https://ria.ru/20250905/razgovor-2039880152.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275698_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_08107ce1fa657606eba44ba8b2350949.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, дональд трамп, россия, сша
В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, США
Встречу Путина и Трампа можно очень быстро организовать, заявили в Кремле

Песков: встречу Путина и Трампа можно быстро организовать при необходимости

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа можно быстро организовать, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью aif.ru.
"У меня нет сомнений, что если президенты посчитают необходимым, то их встреча может быть очень быстро организована. Так же, как быстро была организована встреча на Аляске. Рабочие контакты ведутся постоянно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи двух лидеров в ближайшее время.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Путин ответил на вопрос о разговоре с Трампом
09:12
 
В миреВладимир ПутинДональд ТрампРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала