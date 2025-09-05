https://ria.ru/20250905/vstrecha-2039942033.html

Встречу Путина и Трампа можно очень быстро организовать, заявили в Кремле

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа можно быстро организовать, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью aif.ru."У меня нет сомнений, что если президенты посчитают необходимым, то их встреча может быть очень быстро организована. Так же, как быстро была организована встреча на Аляске. Рабочие контакты ведутся постоянно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи двух лидеров в ближайшее время.

