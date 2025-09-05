Рейтинг@Mail.ru
Для встречи России и Украины на высшем уровне нужно работать, заявил Песков - РИА Новости, 05.09.2025
05:54 05.09.2025 (обновлено: 06:04 05.09.2025)
Для встречи России и Украины на высшем уровне нужно работать, заявил Песков
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Огромное количество работы нужно проделать перед встречей РФ и Украины на высоком или высшем уровнях, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Перед тем как встречаться на высоком или на высшем уровне нужно проделать огромное количество, скажем так, работы по решению мелких вопросов, мелких технических вопросов, из которых строится весь комплекс урегулирования", - сказал Песков.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
политика, россия, украина, владивосток, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Политика, Россия, Украина, Владивосток, Дмитрий Песков, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Огромное количество работы нужно проделать перед встречей РФ и Украины на высоком или высшем уровнях, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Перед тем как встречаться на высоком или на высшем уровне нужно проделать огромное количество, скажем так, работы по решению мелких вопросов, мелких технических вопросов, из которых строится весь комплекс урегулирования", - сказал Песков.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Песков отметил высокий уровень переговорной группы России с Украиной
ПолитикаРоссияУкраинаВладивостокДмитрий ПесковДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
