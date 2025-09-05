https://ria.ru/20250905/vstrecha-2039817643.html
Для встречи России и Украины на высшем уровне нужно работать, заявил Песков
Для встречи России и Украины на высшем уровне нужно работать, заявил Песков - РИА Новости, 05.09.2025
Для встречи России и Украины на высшем уровне нужно работать, заявил Песков
Огромное количество работы нужно проделать перед встречей РФ и Украины на высоком или высшем уровнях, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ пресс-секретарь... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T05:54:00+03:00
2025-09-05T05:54:00+03:00
2025-09-05T06:04:00+03:00
политика
россия
украина
владивосток
дмитрий песков
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039818412_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8f4f36cf69842e437abbdfc0656f7626.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Огромное количество работы нужно проделать перед встречей РФ и Украины на высоком или высшем уровнях, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Перед тем как встречаться на высоком или на высшем уровне нужно проделать огромное количество, скажем так, работы по решению мелких вопросов, мелких технических вопросов, из которых строится весь комплекс урегулирования", - сказал Песков.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/gruppa-2039817462.html
россия
украина
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039818412_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d00d6a1c435c626986483ac019ca7bc6.jpg
Перед встречей России и Украины на высоком или высшем уровне нужно проделать огромное количество работы, заявил Песков РИА Новости на ВЭФ
=d89dd Подписаться на РИА Новости
2025-09-05T05:54
true
PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, украина, владивосток, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Политика, Россия, Украина, Владивосток, Дмитрий Песков, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Для встречи России и Украины на высшем уровне нужно работать, заявил Песков
Песков: перед встречей России и Украины на высшем уровне нужно много работы